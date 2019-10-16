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Искусственный интеллект начнёт дорисовывать рекламу в фильмах
17.10.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
Практически ни один современный фильм не обходится без компьютерной графики. Китайский техногигант Tencent пошёл ещё дальше и намерен использовать современные технологии компьютерного зрения для добавления рекламы в уже готовые фильмы и сериалы.
В ролике демонстрируется разработка компании Mirriad, с которой Tencent заключила партнёрское соглашение. На видео показано, как в уже готовый фильм или сериал можно с лёгкостью добавить билборд, рекламу на остановке или движущемся автобусе, стаканчики с кофе на столе и так далее. Таким образом непосредственно в ленту будет интегрирована реклама, которую пользователи никак не смогут отключить или пропустить.
Tencent намерена протестировать эту технологию на собственной стриминговой платформе. В случае успешности проекта разработка Mirriad может появиться и в других сервисах. Пока остаётся загадкой, можно ли будет нажимать на встроенную рекламу для перехода по ней.
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Практически ни один современный фильм не обходится без компьютерной графики. Китайский техногигант Tencent пошёл ещё дальше и намерен использовать современные...
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