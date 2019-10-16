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Виртуальный тачпад сделает смарт-часы гораздо удобнее [ВИДЕО]

17.10.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

Умные часы способны выполнять ряд функций более крупного смартфона, но задействовать функции компактного сенсорного дисплея не всегда бывает комфортно. Американская компания Innoventions предложила оригинальную альтернативу миниатюрному тачскрину, роль которого предлагается выполнить поверхности руки владельца гаджета.

Запатентованная технология предполагает использование камеры в боковой грани гранях смарт-часов. Она регистрирует движения пальцев на предплечье или тыльной стороне ладони, которые и выступают устройствами ввода. Поддерживаются тапы, свайпы и жесты для увеличения изображения, выполняемые двумя пальцами.

Специальный алгоритм выполняет все функции, которые трудно выполнить на небольшом экране носимого устройства — набор номера, ввод символов, перетаскивание виртуальных объектов и даже рисование символов.

Виртуальный тачпад сделает смарт-часы гораздо удобнее [ВИДЕО]

Импровизированный тачпад не обязательно должен быть квадратной или прямоугольной формы. Перед началом эксплуатации пользователь отмечает четыре точки, в пределах которых осуществляется распознавание. Если камеры располагаются по обеим сторонам устройства, у гаджета появляется второй виртуальный экран.

Innoventions уже приступила к лицензированию технологии для производителей умных часов и отмечает, что ожидается получение ещё одного соответствующего патента. Дата появления первых коммерческих устройств с поддержкой виртуального тачскрина ещё не объявлена.

 
 
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Умные часы способны выполнять ряд функций более крупного смартфона, но задействовать функции компактного сенсорного дисплея не всегда бывает комфортно....
 
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