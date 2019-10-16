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В Рогачевском районе объявленный в розыск мужчина шесть лет прятался в лесу

17.10.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

В Рогачевском районе мужчина, которого милиция разыскивала за кражи, шесть лет прятался в лесу. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

По словам Ольги Чемодановой, эта история началась в 2013 году. «Неизвестный регулярно обчищал временно пустующие дачи и деревенские дома. Сыщики вышли на след 47-летнего местного жителя, который мог быть причастен к хищениям, но мужчина внезапно исчез, и кражи на время прекратились. Однако через несколько месяцев из домов снова начали пропадать продукты, посуда, одежда, бытовая химия, средства гигиены, газовые горелки, свечи, батарейки, фонарики, радиоприемник. По набору предметов оперативники сделали вывод, что расхититель дачного скарба живет автономно, вдали от благ цивилизации», — рассказала пресс-секретарь МВД.

На днях один из охотников поведал местному участковому, что встретил в лесу странного мужчину с велосипедом. Поскольку эти места не пользуются популярностью у грибников, милиционер немедленно выехал туда. Углубившись в чащу примерно на 4 км, участковый наткнулся на строение из бревен, переложенных мхом. «Внутри на кровати спал человек в бушлате и шапке. Участковый узнал в нем сельчанина, которого в течение последних шести лет разыскивали за кражи. Его задержали и привезли в райотдел», — продолжила Ольга Чемоданова.

 
 
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В Рогачевском районе мужчина, которого милиция разыскивала за кражи, шесть лет прятался в лесу. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД...
 
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