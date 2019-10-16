В центре Витебска перевернулся грузовик после столкновения с микроавтобусом

Источник материала: Новости Хотимска

В Витебске по проспекту Черняховского столкнулись микроавтобус и грузовой автомобиль, передает корреспондент БЕЛТА.

По предварительной информации, «газель» ехала по проспекту в сторону площади Победы. Попутно двигался по трамвайным путям грузовик, который в какой-то момент зацепил микроавтобус. В результате столкновения грузовик перевернулся, «газель» выбросило на тротуар. Водитель микроавтобуса получил травмы головы и перелом плеча, его госпитализировали, рассказали в отделении агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома.