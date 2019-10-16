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В центре Витебска перевернулся грузовик после столкновения с микроавтобусом
17.10.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
В Витебске по проспекту Черняховского столкнулись микроавтобус и грузовой автомобиль, передает корреспондент БЕЛТА.
По предварительной информации, «газель» ехала по проспекту в сторону площади Победы. Попутно двигался по трамвайным путям грузовик, который в какой-то момент зацепил микроавтобус. В результате столкновения грузовик перевернулся, «газель» выбросило на тротуар. Водитель микроавтобуса получил травмы головы и перелом плеча, его госпитализировали, рассказали в отделении агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома.
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В Витебске по проспекту Черняховского столкнулись микроавтобус и грузовой автомобиль, передает корреспондент БЕЛТА. По предварительной информации, «газель»...
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