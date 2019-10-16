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Белорусские самосвалы выходят на рынок Индии
17.10.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
Белорусская карьерная техника впервые выходит на рынок Индии. Подписан контракт на поставку 77 карьерных самосвалов БЕЛАЗ-75137 грузоподъемностью 136 т с компанией Coal India Limited, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.
Машины будут работать на открытом угольном карьере Gevra. Их обеспечат запасными частями, предусмотрено также сервисное обслуживание на протяжении 8 лет эксплуатации. В непосредственной близости от карьера планируется открыть сервисный центр.
Общая сумма контракта составляет около $200 млн. Первые партии самосвалов отгрузят заказчику в ноябре и декабре текущего года.
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Белорусская карьерная техника впервые выходит на рынок Индии. Подписан контракт на поставку 77 карьерных самосвалов БЕЛАЗ-75137 грузоподъемностью 136 т с компанией Coal...
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