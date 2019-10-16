Белорусские самосвалы выходят на рынок Индии

Источник материала: Новости Хотимска

Белорусская карьерная техника впервые выходит на рынок Индии. Подписан контракт на поставку 77 карьерных самосвалов БЕЛАЗ-75137 грузоподъемностью 136 т с компанией Coal India Limited, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

Машины будут работать на открытом угольном карьере Gevra. Их обеспечат запасными частями, предусмотрено также сервисное обслуживание на протяжении 8 лет эксплуатации. В непосредственной близости от карьера планируется открыть сервисный центр.

Общая сумма контракта составляет около $200 млн. Первые партии самосвалов отгрузят заказчику в ноябре и декабре текущего года.