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Белорусские самосвалы выходят на рынок Индии

17.10.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

Белорусская карьерная техника впервые выходит на рынок Индии. Подписан контракт на поставку 77 карьерных самосвалов БЕЛАЗ-75137 грузоподъемностью 136 т с компанией Coal India Limited, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

Машины будут работать на открытом угольном карьере Gevra. Их обеспечат запасными частями, предусмотрено также сервисное обслуживание на протяжении 8 лет эксплуатации. В непосредственной близости от карьера планируется открыть сервисный центр.

Общая сумма контракта составляет около $200 млн. Первые партии самосвалов отгрузят заказчику в ноябре и декабре текущего года.

 
 
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Белорусская карьерная техника впервые выходит на рынок Индии. Подписан контракт на поставку 77 карьерных самосвалов БЕЛАЗ-75137 грузоподъемностью 136 т с компанией Coal...
 
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