Суд вынес приговор педофилу и матерям, которые продавали ему дочерей

Источник материала: Аргументы и факты

В руки оперативников попали фото и видео со сценами сексуального насилия над маленькими девочками. Несмотря на то, что «режиссёр» тщательно скрывался, удалось выйти на его след.

Выяснилось, четыре года назад минчанин познакомился с двумя сестрами из Новополоцка. У каждой есть дочь. Девочкам на тот момент был 2 и 4 года.

Вскоре он начал сожительствовать с одной из матерей. В последующем преступник систематически насиловал ее дочь и племянницу, фиксировал это на видео и продавал ролики в закрытых сетях, сообщается в телеграм-канале пресс-секретаря МВД Беларуси. Родители знали о происходящем. Они сами участвовали в сексуальных преступлениях и съёмках, получали за это деньги.