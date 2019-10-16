Гироскутер в огне. Какие опасности таят бытовые устройства и техника?

Источник материала: Аргументы и факты

Многие не задумываются о потенциальной опасности постоянно используемой техники и бытовых предметов, которые прочно вошли в повседневный обиход. Короткими замыканиями в розетках, «взрывами» аккумуляторов смартфонов уже мало кого удивишь, но зона риска на самом деле гораздо больше. Так, в начале октября в многоэтажном доме на улице Плахотного в Новосибирске произошел пожар из-за гироскутера. Самоходный аппарат поставили заряжаться, а он загорелся. К счастью, в результате происшествия никто из жильцов не пострадал, однако многие квартиры теперь нуждаются в ремонте.

Ранее аналогичные сообщения о возгораниях гироскутеров и электросамокатов поступали из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов страны. «АиФ» выяснил, какие повседневные вещи и устройства способны привести к трагедиям и какие меры безопасности стоит предпринимать их владельцам.

Гироскутер или электросамокат

За последние годы в России значительно увеличилось число владельцев гироскутеров и электросамокатов. Одновременно с этим возросло и количество пожаров, источником которых становятся данные аппараты. В гироскутерах и электросамокатах воспламеняются литиевые батареи. Как правило, возгорание происходит из-за перегрева аккумулятора, причины которого — длительная зарядка или короткое замыкание.

Чтобы избежать ЧП, следует строго соблюдать правила использования аккумуляторов и не оставлять их в сети после полной зарядки. Также важно обращать внимание на их механические повреждения: находящиеся в дешевых и менее прочных гироскутерах и самокатах батареи легко повредить, а деформированный аккумулятор представляет серьезную опасность.

Электронные сигареты

По сообщению СМИ, в августе 2019 года 27-летний мужчина из Киева пострадал от взорвавшейся в автомобиле выключенной электронной сигареты, а в сентябре аналогичное происшествие случилось с 20-летним жителем Перми, который пытался починить вейп. В зарубежных странах взрывы электронных сигарет приводили даже к летальным исходам. Так, в январе 2019 года 24-летний мужчина из Техаса скончался из-за того, что взорвавшийся вейп рассек его сонную артерию, сообщает CNN.

Как и гироскутеры с электросамокатами, электронные сигареты взрываются из-за неисправности в литиевых батареях. Взрывоопасность вейпов является причиной того, что их нельзя сдавать в багаж при путешествии на самолете. Как рассказал "АиФ" председатель правления Профессионального альянса участников русского рынка электронных никотиновых систем (ПАУРРЭНС) Максим Королев, несколько раз устройства самовоспламенялись в багаже или в ручной клади из-за некачественных элементов питания. Этих случаев было достаточно для того, чтобы практически во всех авиакомпаниях ввели запрет на электронные сигареты при перелетах.

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Водонагреватель

Водонагреватель — практически незаменимое устройство, позволяющее обеспечить горячее водоснабжение в загородных и дачных домах. Эти приборы нередко устанавливают и жители квартир, чтобы не испытывать неудобства при сезонном отключении горячей воды. Неправильное использование бойлера или ошибки при его установке могут привести к печальным последствиям. Так, в июле нынешнего года в одной из квартир жилой пятиэтажки в подмосковной Рузе произошел взрыв электрического водонагревателя. Взрывная волна разрушила перегородку между санузлом и кухней, а также выбила окна на кухне. Жители дома, к счастью, не пострадали.

«Водонагреватель может стать пожароопасным при отсутствии воды в баке и неправильном срабатывании термозащитных устройств. И то и другое возможно при неправильных сборке, монтаже и присоединении к водопроводной сети», — рассказал "АиФ" директор испытательной лаборатории бытовой электротехники «ТЕСТБЭТ» Олег Драницкий.

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Микроволновая печь

Безопасность СВЧ-печей до сих пор ставят под сомнение многие люди. Но, как правило, речь идет о возможном облучении, а не о пожарной безопасности этого прибора. А ведь если забыть о соблюдении правил эксплуатации, то использование микроволновки может закончиться не приемом пищи, а экстренной эвакуацией из помещения. Именно так завершилась попытка разогреть пересохший хлеб в СВЧ-печи в мае 2019 года в одном из офисных зданий Ставрополя. Продукт загорелся, а поваливший из прибора дым привел к срабатыванию пожарной сигнализации и эвакуации.

«Если внутри СВЧ-печи оставить продукт, например, картофелину, и включить на максимально длительный режим, то картофелина высохнет и может загореться, но в любом случае, согласно стандарту, пламя из печи не выйдет», — рассказал Олег Драницкий.

По словам эксперта, вызвать возгорание прибора неправильным использованием не так-то просто. Как правило, в таких случаях речь идет о заводском браке микроволновки. Однако короткое замыкание возможно. «К замыканию может привести загрязнение печки со стороны внутренней проводки. Известны случаи, когда тараканы массово залезали внутрь прибора, погибали, высыхали там и вызывали короткое замыкание, однако случаи возгорания неизвестны», — поясняет эксперт.

Холодильник

Холодильник — не тот прибор, который можно выключить из розетки при отсутствии хозяев дома, поэтому он требует контроля. В мае 2016 года СМИ сообщили о сильном пожаре в центре Москвы. По данным телеканала «360», причиной стал загоревшийся холодильник. Перед возгоранием хозяин квартиры услышал хлопок. Пожар обошелся без пострадавших, но происшествие сильно отразилось на внешнем виде кухни.

«Холодильник обычно становится не причиной, а „жертвой“ пожара: внешние возгорания могут зажечь теплоизоляцию на задней стенке, которая огнеопасна и легко возгорается. Но, как и любой электроприбор, при внутренних дефектах и стечении неблагоприятных факторов он может стать опасен», — считает Драницкий. По его словам, на аварийное состояние холодильника будет указывать запах тлеющей изоляции, выделение дыма и потрескивание при разряде. В таком случае прибор необходимо тут же отключить и провести его диагностику со специалистом по ремонту.

Стиральная машина

Раньше хозяйки не оставляли работающую стиральную машину без присмотра. На сегодняшний день такая мера предосторожности для многих является скорее исключением, чем правилом. Нередко этот прибор включают на ночь, а также уходя из дома. Но пожары, произошедшие по вине неисправной стиральной машины, не так редки. Никто не даст гарантии, что машинка не сломается как раз в тот момент, когда ее включили и ушли из дома, и не станет серьезным источником опасности.

Вопреки распространенному мнению, возгорание происходит не из-за скопившихся ворсинок ткани. «Волокна ткани, образующиеся во время стирки, удаляются из барабана через дренажную систему и войти в контакт с нагревателями не могут, так как нагреватели находятся вне бака, и, соответственно, загореться тоже не могут», — поясняет Олег Драницкий. Возгорание обычно происходит в верхней части неисправной машины, где расположен блок управления.

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Эксперт напоминает, что самая распространенная причина поломок и аварий при использовании бытовой техники — это неправильный монтаж электропроводки, особенно в местах электрических соединений. «Это может быть, например, недостаточное затягивание винтов, приводящее к дефектному соединению, или соединение алюминиевых и медных проводов или контактов — „гальваническая пара“, вызывающая возгорание», — говорит Драницкий. Соблюдая правила пожарной безопасности, также не стоит забывать о том, что в одну розетку можно включать только одно устройство большой мощности.

Блендер, кофемолка и другие малые кухонные приборы

Небольшие бытовые приборы могут стать опасными при использовании не по назначению, предупреждает Драницкий. «Например, при обработке слишком большого количества продукта или продукта, для которого прибор не предназначен по инструкции. Могут перегреться обмотки двигателя, который способен выйти из строя, сгореть, — поясняет эксперт. — Типичным примером ненормальной работы является помол гречки в кофемолке куттерного типа, не жерновой, а с ножами, потому что время размола будет дольше разрешенного инструкцией. Еще одна проблема — помол сахара в кофемолке. Сахарная пудра попадает в ось мотора, перегревается, расплавляется и блокирует двигатель, что приводит к перегреву обмоток».

Олег Драницкий считает, что вероятность пожара при использовании небольших приборов невелика, так как они удерживаются во включенном состоянии в руке или работают под надзором. Однако при появлении запаха перегретой изоляции прибор необходимо выключить и протестировать у специалиста, отмечает эксперт.

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Аэрозольные баллоны

Предупреждение о том, что аэрозоли огнеопасны, содержится на каждом баллончике с освежителем воздуха, дезодорантом или лекарственным спреем. Закачанный в них под давлением газ может привести к взрыву и возгоранию, такие баллоны боятся нагревания, их нельзя оставлять рядом с источниками огня, нагревателями, в жару на солнце и т. д. Потребители нередко забывают об этом опасном свойстве аэрозолей, что приводит к неприятным и даже трагическим последствиям.

В феврале 2019 года в одной из квартир Бердска произошел взрыв, из-за которого выбило дверь в ванную комнату и входную дверь. По сообщениям местной прессы, причиной происшествия стал взорвавшийся баллон с освежителем воздуха, который находился рядом с зажженной ароматической свечой. В этот момент хозяйка квартиры находилась в другой комнате, что позволило ей избежать травм. Трагически закончился взрыв баллона с освежителем воздуха в 2013 году в Санкт-Петербурге. Тогда один подросток погиб и еще двое были ранены, после того как один из несовершеннолетних распылил освежитель воздуха в салоне автомобиля, а второй решил воспользоваться зажигалкой.