Хабенский прочтет в Минске рассказы популярного современного писателя

Источник материала: Tut.by

Известный российский актер Константин Хабенский и популярный современный писатель Александр Цыпкин выступят 18 февраля в Минске с программой The Best в рамках проекта «БеспринцЫпные чтения».



Фото предоставлено организаторами

Один из самых известных творческих дуэтов нашего времени представят авторскую программу с говорящим названием The Best — лучшее. Со сцены концертного зала «Минск» прозвучат рассказы Александра Цыпкина, а также еще не опубликованные произведения. Программа выступления будет создана специально для минских зрителей.

За время своего существования проект «БеспринцЫпные чтения» полюбился публике по всему миру, уже были задействованы более 40 актеров и 15 писателей, показаны более двухсот спектаклей в 15 странах мира. Успех кроется в том, что каждый зритель становится не просто отстраненным зрителем, а слушателем и соучастником театрального события.

Автор проекта, а также бестселлеров «Женщины непреклонного возраста» и «Дом до свиданий» Александр Цыпкин недавно представил публике свою третью книгу «Девочка, которая всегда смелась последней». Писатель говорит:

— Оживающие на твоих глазах рассказы — это мистика. Начинаешь понимать фразу «произведение живет своей жизнью». Я бесконечно благодарен Константину Юрьевичу за возможность наблюдать это преображение и даже самому принять в нем участие.

Совместные чтения Цыпкина и Хабенского, без преувеличения, успели покорить весь мир, — выступления прошли с аншлагами по всей России, Европе и Америке. Актер театра и кино Константин Хабенский делится:

— Во-первых, мне нравятся эти рассказы. Важно, что так же, как и в театре, дыхание зала позволяет мгновенно получить оценку, как возможностям автора, так и актера, и мы оба, находясь на сцене, это чувствуем. Но самое главное — зритель приходит в зал, а значит ему, как и нам, все еще нужно живое общение.

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