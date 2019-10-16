"Милавица" представила 160 новых моделей женского белья

Источник материала: Ежедневник





В Минске прошел закрытый показ модной коллекции женского белья сезона осень-зима 2020 года. На масштабном мероприятии СП ЗАО "Милавица" представила 160 (!) новых моделей белья торговых марок Milavitsa и Alisee.

Как отметил генеральный директор СП ЗАО "Милавица" Михаил Ющенко, в последнее время ведущие мировые производители белья сокращают ассортимент, концентрируясь на самых продаваемых моделях или самой отзывчивой аудитории покупателей. Однако "Милавица" всегда отличалась тем, что шила белье для всех женщин, максимально удовлетворяя самые требовательные запросы.

"Пять наших дизайнеров в течение полугода трудились над тем, чтобы каждая женщина, могла почувствовать себя красивой и неповторимой. Реакция наших партнеров, продающих белье "Милавицы" от Дальнего Востока до Канады, говорит о том, что коллекция удалась", - заявил Михаил Ющенко.

По словам главного художника СП ЗАО "Милавица Надежды Пласконной, в новой коллекции белья нашли отражение все последние тенденции моды. Новая коллекция удивила как смелыми идеями и неожиданными дизайнерскими решениями, так и новыми конструктивами, инновационными полотнами. Основной тренд сезона осень-зима 2020 года - удобство и натуральность материалов, не в ущерб красоте и изяществу.

"Жаккардовые полотна, настоящий китайский шелк, шерсть австрийских мериносов в дополнительных элементах, вышивка и конечно же кружева. Я могу с уверенностью сказать, что наша новая коллекция удовлетворит самый изысканный вкус женщин", - отметила Надежда Пласконная.

Для того чтобы показать все 160 новых моделей белья потребовалось пять часов зрительского внимания. И все это время, присутствовавшие на показе партнеры не могли оторвать взгляд от подиума. Не только от стройных изящных девушек, но и от моделей "сайз плюс", которые в белье от "Милавицы" просто расцветали.

Показ открыла новая линия "Акцент", рассчитанная на современных девушек и включающая в том числе серию Future, в которой модное веяние eco-friendly нашло свое реальное воплощение в немного винтажных кружевах из переработанного полотна.

Актуальная тенденция Folk также нашла свое отражение в представленных моделях. Как отмечают дизайнеры, богемный стиль все больше приобретает фольклорные черты. Но это не экзотика, а лишь легкий налет этнических мотивов, нашедший свое воплощение в природных цветах, флористических рисунках и принтах, кружевах повторяющих изделия ручной работы.

"Жемчужное ожерелье", "Мальмезон", "Шарм", "Букет одуванчиков", "Рапсодия", "Восторг", "Гламурный коктейль", "Непредсказуемая", "Лунная ночь"- эти названия серий уже говорят сами за себя и показывают, что дизайнеры "Милавицы" постарались угодить всем женщинам, хоть это и считается невозможным.

Вторая часть модного показа была посвящена французской утонченности, элегантности и шарму, которые нашли свое воплощение в новой коллекции торговой марки Alisee.

"Это не просто белье, каждая серия – это произведение искусства", - заявила Надежда Пласконная.

Темой коллекции Alisee второго полугодия 2020 года была выбрана чувственность. Ее олицетворением стала и возвышенная серия La muse, в которой используется премиальный пакет материалов самого высокого качества, и невероятно соблазнительная и сексуальная серия Le desir, от которой буквально захватывает дух.

"В новой коллекции Alisee мы использовали нежную аппликацию, натуральный шелк, кристаллы Сваровски, богатый рисунок вышивки, роскошные кружева. Дополнительный ассортимент представлен уникальным продуктом – боди и пеньюар из 100% шерсти мериноса, которая в несколько раз тоньше человеческого волоса, невероятно нежная и, самое главное, гипоаллергенна", - подчеркнула достоинства коллекции Надежда Пласконная.

Окончание показа каждой серии новой коллекции белья СП ЗАО "Милавица" неизменно сопровождалось аплодисментами благодарных зрителей. Их искренняя реакция стала самой объективной оценкой творчества белорусских дизайнеров.

"Мы надеемся, что новая коллекция позволит "Милавице" не только усилить свои позиции на нынешних рынках, но также с успехом продвинуться на новые", - заявил в заключение Михаил Ющенко.