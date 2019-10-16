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Власти не первый год хотят поднять пенсии до 40% от средней зарплаты. Почему это не удается сделать

17.10.2019 10:20 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси с августа выросли пенсии — как трудовые, так и социальные. Власти уже не первый год обещают поднять среднюю пенсию до 40% от средней зарплаты по стране. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как пенсии белорусов отличаются по регионам.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Средний размер назначенных месячных пенсий в августе целом по стране составил 432,27 рубля, а по возрасту — 446,84 рубля.

В Минске, к примеру, выше всего средняя пенсия по возрасту (461 рубль), а в Гомельской области — по инвалидности (423,3 рубля) и по случаю потери кормильца (346,8 рубля).

Как средние пенсии отличались в марте по регионам, в рублях
регион средняя назначенная средняя по возрасту по
инвалидности		 по случаю потери кормильца соцпенсия
Минск 461 469,8 406,5 293,9 252,6
Минская 428,7 446,8 383,3 286,4 206,3
Брестская 411,5 428,1 365,3 278,6 206,4
Витебская 426,8 442,5 369 272,1 203,7
Гомельская 434,9 446,9 423,3 346,8 203,1
Гродненская 424,2 439,4 383,3 277,2 208,9
Могилевская 427 443, 8 376,6 276,9 204,1
по стране 432,3 446,8 388,7 293,4 214,2

Напомним, власти не первый год планируют поднять средний размер пенсий до 40% от средней зарплаты по стране: сначала хотели выйти на этот показатель в 2018 году, но пришлось перенести на 2019 год.

В августе средняя назначенная пенсия составляла 38,7% от средней зарплаты по стране (месяцем ранее — 35,9%). Выше всего этот показатель в Могилевской области, где в августе была самая низкая средняя зарплата, — 45,7%. В Минске этот показатель составляет 30,5%, в Витебской области — 44%, Брестской — 36,8%, Гомельской — 43,3%, Гродненской — 43,9%, Минской — 36,8%.

Получается, что выйти на пенсии в 40% от средней зарплаты по стране во многом не удается из-за Минска, где заметно выше заработки, чем в целом по республике.

В августе в Беларуси насчитывалось 2 миллиона 518,5 тысячи пенсионеров.

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Теги: Минск
 
 
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