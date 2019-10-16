Будем решать все сами

Источник материала: Навiны Камянеччыны

В последнее время весьма модным становится у политологов сравнивать Содружество независимых государств с Европейским союзом. И не потому, что по объему совокупного ВВП, уровню жизни или по своему влиянию на мировую политику эти интеграционные проекты действительно стали сравнимы – нет, к сожалению! Выбор политологов объясняется только лишь хронометрией. Я бы сказал, затянувшейся хронометрией в развитии СНГ… Вот уже 28 лет эта структура никак не сформируется окончательно, и те же политологи, а также юристы-международники наперебой спорят и никак не определят, что же это такое: международная организация, объединение государств или просто «клуб президентов»? Но ни политологи, ни юристы не виноваты – виновато само СНГ, которое не спешит избавиться от своего весьма аморфного состояния.

И вот тут-то весьма кстати оказывается Европейский союз – он, де, тоже формировался долгие 40 лет, так что и мы, значит, не лыком шиты, то есть ничем не хуже своего западного соседа!.. Оправдание, мягко говоря, притянутое за уши, ведь только стоит вспомнить, что все наши независимые государства – это бывшие дружные советские республики, как сразу должно стать стыдно за проволочки и необязательность. И тут я нисколько не перегибаю палку – главный недостаток СНГ в необязательности принимаемых там решений. Решать можно сколько угодно, а вот исполнять – не обязательно!

Поэтому и нет продвижения вперед; одно хорошо – что пока еще окончательно не разбежались. Правда две страны, Грузия и Украина, уже сбежали. И вовсе не потому, что в СНГ им было тяжко, а только для показухи – желали показать, что можно «бежать».

История будет им судьей! И суд этот уже набирает ход – гляньте, что творится на Украине, страна находится буквально на грани распада. А в Тбилиси главный проспект назван именем американского президента – видно, как признак настоящей «самостоятельности».

Мы скорбим о выходе наших братьев, но с другой стороны радуемся – теперь в СНГ остались только те, кто действительно хочет быть вместе. И, значит, наступил момент, когда Содружество можно будет без внутреннего саботажа модернизировать до какого-то определенного состояния. Желательно, сделать Содружество настоящим содружеством!

Беларусь всегда была в первых рядах любых интеграционных инициатив, а в СНГ она это делает по праву – штаб-квартира Содружества располагается в Минске. Но не только поэтому белорусы хотят довести СНГ до ума, а еще и потому, что у нас, бывших советских народов, должны быть сердца, стучащие в унисон. Да, у нас теперь самостоятельные государства – так тем более мы должны идти к общей цели, ведь в свободном и осознанном единстве сила. И залог экономического и политического успеха наших народов!

Вот почему Беларусь так серьезно поработала на последнем саммите СНГ в Ашхабаде – и там красно-зеленый флаг был маяком интеграции. И деятельного, практического подхода к решению любых задач… Усилить борьбу с незаконным оборотом наркотиков, коррупцией, создать совместные системы связи среди Вооружённых сил. Этому было посвящено заседание Совета Министров стран Содружества –нашей с вами безопасности. В том числе, информационной. «Мы являемся свидетелями хакерских атак против не только каких-то учреждений, но и целых стран. Поэтому эта тема будет обсуждаться и на заседании СМИД, и на заседании Совета глав государств, — отметил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. – И Беларуси есть о чем проинформировать коллег. У нас принята соответствующая концепция информационной безопасности, существует ряд инициатив, направленных на совершенствование этой деятельности».

Вопросы большой интеграции решают уже президенты. Тут и политика, и экономика, и оборона, и идеология. На подпись главам государств был представлен мощный пакет важнейших документов. Тук и обращение лидеров СНГ к народам стран Содружества и мировой общественности в преддверии 75-летия Великой Победы. И борьба с терроризмом и экстремизмом, взаимодействие в правоохранительной и военной областях. Декларация об экономическом сотрудничестве в формате СНГ. Но за декларированием — должны следовать дела. Эту мысль белорусский лидер постоянно внушает своим коллегам. И пусть СНГ называют клубом президентов, но работать-то они должны на благо своих народов.

«Давайте, уважаемые коллеги, не будем друг друга обманывать, хитрить, мудрить. Чем дальше мы затягиваем этот процесс нашего экономического единения, тем больше появляется возможностей, поводов и причин смотреть нам всем (государствам) в другую сторону, где-то искать счастья, как я говорил на заседании ЕАЭС. Только непонятно, зачем», – убедительно призывал Глава белорусского государства.

Александр Лукашенко отметил, что входящие в СНГ страны формируют огромнейший рынок, и добавил: «Давайте ближе работать друг с другом. Давайте будем выстраивать наши экономические отношения теснее, создавать интерес для каждого государства». И делать это нужно не только ради процветания наших экономик, но и для простого сохранения нашей государственности. Той самой независимости, которая значится в заглавии СНГ.

«Вы видите, поднимается волна в Западной Европе, в той же Германии. Наверное, забыли уроки истории. Поэтому мы должны посмотреть, что происходит у нас на постсоветском пространстве. Я также был погружен в эту проблему и уговаривал Порошенко не делать этого, не выходить из СНГ: если вам не нравится, ну не приезжайте на наши саммиты. Потому что это (выход из СНГ) хуже, это плохие последствия для Украины», – сказал белорусский лидер. И резюмировал: «Не надо создавать ситуацию, когда на помощь нужно звать людей из-за океана: помогите нам решить эти проблемы! Давайте их решать сами и не создавать новые!.. Победу в той войне подарил нам великий советский народ. Русские, белорусы, украинцы, казахи, армяне, азербайджанцы, молдаване, грузины, кыргызы, таджики, туркмены и узбеки, другие народы не думали о своей национальной принадлежности. Они были едины, водружая Знамя Победы над Рейхстагом. Значит, и наша Победа должна быть единой и неделимой!» – сказал Глава белорусского государства.

Вадим ЕЛФИМОВ.