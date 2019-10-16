Ужас в закрытом режиме. Суд приговорил убийц многодетной матери в Псебае

Источник материала: Аргументы и факты

Весной прошлого года эта страшная история взбудоражила всю Россию. В ночь с 13 на 14 мая двое парней, один из которых тогда был несовершеннолетним, изнасиловали и жестоко убили мать пятерых детей Наталью Дмитриеву. Это случилось поздним вечером буквально в двух шагах от её дома, куда она возвращалась из кафе после встречи с подругой. Убийство привело к настоящим народным волнениям в небольшом и тихом кубанском посёлке.

Кошмар наяву

Когда родные и близкие впервые увидели тело Натальи Дмитриевой, они долго не могли прийти в себя. На теле не осталось места без увечий, женщину сложно было узнать. А по посёлку стали разноситься страшные подробности трагедии. Один из очевидцев рассказал, что внутренности женщины вывернули наружу, и даже опытным следователям от увиденного стало плохо. Со всем этим сильно диссонировала первая официальная информация о преступлении.

Утром 15 мая Следственный комитет сообщил, что вину за смерть женщины взял на себя 16-летний подросток Максим Бондаренко. Якобы он просто провожал маму одноклассника домой, но по пути поругался с ней и убил. Это выглядело слишком неправдоподобно на фоне увечий. Ещё сильнее подозрения подогрел звонок от неизвестного, сообщившего Дмитриевым о попытках замять дело.

Поползли слухи о целой шайке преступников, которых якобы покрывает уверенный в своей безнаказанности Максим Бондаренко. Многие решили, что трудного подростка отмажет состоятельный отец, и раньше улаживавший проблемы сына с законом. Всё это вкупе с неоднозначной реакцией правоохранителей привело к волнениям в посёлке. Люди собрали стихийный митинг с требованием наказать всех виновных. В Псебай пришлось ехать чиновникам и правоохранителям высокого ранга – успокаивать население. Для максимальной объективности уголовное дело передали в Главное следственное управление СК России. Всё это дало свои результаты.





Наталья Дмитриева с мужем, младшими детьми и подругой. Фото: Из личного архива / Людмила Иванова

Через считанные дни после задержания Максима Бондаренко арестовали его двадцатилетнего знакомого из Краснодара Савелия Никифорова. Поначалу он тоже признавал свою причастность к преступлению и рассказывал подробности. Показания обоих приятелей в целом совпадали. Вечером 13 мая они вместе выпивали в кафе «Ивушка» и там встретили Наталью Дмитриеву. Когда женщина попрощалась с подругой и пошла домой из кафе, молодые люди увязались следом под предлогом её проводить. Недалеко от дома напали. Версию о целой банде насильников опровергла и запись с камеры видеонаблюдения «Ивушки». На этих кадрах были только Бондаренко с Никифоровым.

В итоге парням предъявили обвинение в убийстве по предварительному сговору, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера, совершённых с особой жестокостью. Следствие установило, что перед изнасилованием женщины молодые люди нанесли ей не менее 19 ударов камнем по голове. Экспертизы показали, что они находились в состоянии опьянения, но полностью отдавали отчёт своим действиям.





Похороны Натальи Дмитриевой. Фото: Из личного архива / Людмила Иванова

Приговор

Следователи проделали большую работу, чтобы доказать вину обоих сообщников и развеять сомнения жителей Псебая.

«Следственную группу возглавлял сотрудник центрального аппарата СКР Андрей Гарбарчук, который занимался этим делом по личному поручению Александра Бастрыкина, – рассказывает адвокат правозащитной организации «Зона права» Виталий Зубенко, представляющий интересы Дмитриевых. – Первые недели они работали практически в круглосуточном режиме. Проверяли любую оперативную информацию, в том числе самые фантастические версии на уровне слухов и сообщений в соцсетях. Я считаю, что следствие провело очень скрупулезную и даже в чём-то избыточную работу, хотя, конечно, этот термин здесь неуместен. В итоге добыли как никогда серьезную доказательную базу».

Уголовное дело передали в суд 22 ноября 2018 года. В связи с обстоятельствами преступления, касающимися половой неприкосновенности, процесс проходил в закрытом режиме и был непростым. Нужно было исследовать 35 томов уголовного дела и допросить больше шестидесяти свидетелей. К тому же на суде оба обвиняемых изменили первоначальные показания и стали отрицать свою вину.

«Каждый из них пытался минимизировать свою роль в совершении преступления, – рассказывает государственный обвинитель Алексей Кистер. – Оба говорили, что провожали женщину домой, но якобы всех инкриминируемых им действий не совершали. Мол, я нанёс только один удар и конкретно убивать не хотел, не видел, как другой бил. Друг на друга они не показывали, и в конечном итоге вину оба так и не признали. Поэтому в ходе судебного разбирательства досконально исследовались все сведения, которые были получены на стадии предварительного расследования. Это было непростое дело, в том числе и с моральной точки зрения».

Прокурор просил приговорить Никифорова к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а Бондаренко отправить на 10 лет в воспитательную колонию. Такая разница в сроках объясняется тем, что закон ограничивает максимальное наказание для несовершеннолетних. В итоге Краснодарский краевой суд признал обоих фигурантов дела виновными по всем статьям, но немного снизил требуемый обвинением срок для младшего из них. Никифорову дали 19 лет, а его подельнику – 9 лет и 11 месяцев. По совпадению в день оглашения приговора Бондаренко исполнилось 18 лет, поэтому он тоже должен сразу отправиться в колонию для взрослых преступников. Хотя окончательная точка в деле ещё не поставлена – приговор не вступил в законную силу.

После окончания процесса обе стороны заявили о намерении обжаловать наказание. Бондаренко с Никифоровым считают его слишком большим, а потерпевшие – наоборот, недостаточно суровым. По мнению Виталия Зубенко, Никифоров заслуживает наказание вплоть до пожизненного заключения, и в его случае такой приговор возможен.

«Малолетнему преступнику, конечно, закон предписал такое наказание, – сказал сразу после суда журналистам муж погибшей Алексей Дмитриев. – А вот второму можно было и побольше дать. Я не согласен с таким сроком. Дети тяжело переносят смерть матери».



Проститься с Натальей пришёл весь посёлок. Фото: Людмила Иванова

Не раскаялись

По словам гособвинителя и адвоката потерпевших, оба подсудимых вели себя спокойно, но при этом упорно стояли на своём.

«Можно точно сказать, что они совершенно ни в чём не раскаялись, – продолжает Виталий Зубенко. – На их лицах не было никакого намека на то, чтобы они оценивали себя как преступников. Они утверждали, что якобы часть половых сношений совершили по согласию с жертвой. Но их попытки выгородить себя не удались. Исходя из доказательств по делу видно, что их преступные действия были согласованны. Один помогал другому совершать убийство и все эти ужасы с бедной женщиной. То есть это совершенно циничные негодяи, мерзавцы. Не знаю, какие ещё тут слова можно подобрать».

Также на скамье подсудимых были ещё два человека, не имеющих отношения к убийству Натальи Дмитриевой. Их судили вместе с основными фигурантами дела, поскольку они участвовали с ними в других преступлениях. Парень по фамилии Красов получил полтора года лишения свободы за то, что 2 апреля 2018 года совместно с Никифоровым украл оборудование из косметологического салона в Краснодаре. А подсудимому Курганову дали год условно за эпизод с Бондаренко. 12 апреля прошлого года два тогда ещё несовершеннолетних подростка открыто похитили куртку у велосипедиста в Псебае.

Эпизод с курткой заслуживает особого внимания, ведь после него Бондаренко могли привлечь к ответственности и тем самым предотвратить кровавую расправу. Но сотрудница полиции уговорила ограбленного мальчика отказаться от претензий к своим обидчикам и всего за неделю до убийства Натальи Дмитриевой вынесла постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Хотя она вообще не имела правда этим заниматься, а обязана была передать материалы в Следственный комитет. Таким образом, догадки людей о безнаказанности и покровительстве как предпосылках к трагедии были небеспочвенны. Но теперь бывшей сотруднице полиции предстоит за всё ответить. Женщину обвинили в превышении должностных полномочий, сейчас идёт суд на ней. А многие её коллеги и другие должностные лица просто лишились работы за то, что жестокое преступление в Псебае стало возможным.

«Официально сообщалось, что после случившегося своих должностей лишились глава Псебая и директор школы, где учился Бондаренко, – говорит Виталий Зубенко. – Также, насколько мне известно, после проверки работы по обеспечению общественного порядка были уволены или добровольно ушли многие полицейские. Называлась цифра до тридцати человек, то есть прошла серьёзная чистка рядов. Поплатились и участковые, и другие сотрудники, работа которых нацелена на предотвращение таких преступлений. Но убийство Натальи Дмитриевой всё равно произошло».

Судя по всему, теперь полицейские в Псебае стали работать лучше. По словам адвоката, несколько недель назад они предупредили Алексея Дмитриева о возможных кознях против него и его родственников. Мужчину даже попросили в определённые дни не выходить из дома ради безопасности. Полицейским сообщили, что к подготовке некой акции причастны родные одного из фигурантов дела. Это могло сказаться на исходе суда. Но никакой официальной информации об этом нет.

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Тоска по Наталье

Сложнее всего сейчас маме убитой, её вдовцу и пятерым детям. Трое из них ещё несовершеннолетние и продолжают жить с отцом, которому помогают бабушки. Мать Алексея Дмитриева уволилась с работы, чтобы помочь ему заботиться о самых маленьких. О жизни семьи после трагедии нам рассказала подруга и кума жертвы преступления Людмила Иванова (по просьбе женщины её имя изменено).

«После убийства Алексей был в таком состоянии, что, скорее всего, не осознавал произошедшее до конца, – говорит женщина. – А сейчас он приходит в себя и понимает всю реальность этих событий. Он не любит говорить о случившемся, ему тяжело, поэтому мы тоже стараемся не напоминать об этом лишний раз. Когда начинаешь заводить эти разговоры, он вообще просто опускается. Сам Алексей пытается не показывать свою боль, он просто такой человек, но по нему всё равно всё видно. Он сильно похудел и даже как-то сказал, что теперь как такового дома у него не стало. Если он выпьет, то начинает плакать. Он очень сильно переживает эту потерю и тоскует по Наталье».

По словам Людмилы, в первые месяцы после трагедии Алексей Дмитриев был дома. Он заботился о детях и решал вопросы, связанные с уголовным делом. Но погружение во всё это только усиливало боль вдовца, поэтому окружающие уговаривали его скорее вернуться к работе. Ему необходимо было отвлечься от своего горя. В итоге Алексей Дмитриев снова сел за баранку. Сейчас он работает водителем вахтовым методом: две недели находится в поездке, а потом две недели дома.

В январе семью постигло ещё одно трагическое событие. Умер двоюродный брат Натальи Дмитриевой, с которым она была очень близка. Он старался поддерживать Алексея до последнего дня своей жизни, хотя и сам сильно переживал потерю. Людмила считает, что смерть сорокалетнего мужчины приблизила тоска по сестре, которая была для него «как солнышко». Других родственников у него не было.

А совсем недавно после долгой болезни ушла из жизни жена дяди Дмитриева Елена Меженная. Она активно добивалась наказания виновных после убийства и даже вела посвящённую этому группу в социальной сети. Да и сама Людмила Иванова тоже приложила руку к тому, чтобы убийцы не ушли от ответственности. После трагедии она помогала придать историю огласке.

«Я сегодня посмотрела видео приговора из зала суда, и у меня даже слёзы полились, – признаётся женщина. – Наконец-то их осудили. Всё это тянулось настолько долго, что казалось, никогда не закончится. Конечно, я считаю, что убийцам мало дали. Таких людей нельзя выпускать, и я надеюсь, что они уже не выйдут на свободу. Я вообще считаю, что это не люди».

По её словам, дети Натальи Дмитриевой тоже сильно переживают потерю, но стараются держаться. Самый старший из них скоро должен прийти из армии. Он заочно учится в аграрном университете Ставрополя. Другой сын получает образование в майкопском колледже. Два младших мальчика ходят в школу, а единственная дочка Дмитриевых посещает детский сад.