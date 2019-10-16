Миф о сержанте Павлове. Уходил ли знаменитый герой Сталинграда в монастырь?

Источник материала: Аргументы и факты

История Великой Отечественной войны знает немало героев, чьи имена стали известны на весь мир. Николай Гастелло и Зоя Космодемьянская, Алексей Маресьев, Иван Кожедуб и Александр Покрышкин, Александр Маринеско и Василий Зайцев... В этом ряду стоит и имя сержанта Якова Павлова.

Во время Сталинградской битвы «Дом Павлова» стал неприступной крепостью на пути гитлеровцев к Волге, отражая атаки противника на протяжении 58 дней.

Сержант Яков Павлов не избежал участи других прославленных героев советского периода. В новое время вокруг его имени появилось немало слухов, мифов, сплетен и легенд. Говорят, что Павлов вообще не имел отношения к обороне легендарного дома. Утверждают, что звание Героя Советского Союза он получил незаслуженно. И, наконец, одна из самых распространенных легенд о Павлове гласит, что после войны он стал монахом.

Что же в действительности стоит за всеми этими историями?

Крестьянский сын, боец Красной армии

Яков Федорович Павлов родился 4 (17 по новому стилю) октября 1917 года в деревне Крестовая (ныне Валдайский район Новгородской области). Детство его было таким же, как у любого мальчишки из крестьянской семьи той эпохи. Окончил начальную школу, приобщился к крестьянскому труду, работал в колхозе. В возрасте 20 лет, в 1938 году, был призван на действительную службу в Красную армию. Службе этой было суждено затянуться на долгие восемь лет.

Великую Отечественную войну Павлов встретил уже опытным солдатом. Первые бои с немцами у Павлова произошли в районе Ковеля в составе войск Юго-Западного фронта. До битвы под Сталинградом Павлов успел побывать командиром пулеметного отделения, наводчиком орудия.

В 1942 году Павлов был направлен в 42-й гвардейский стрелковый полк 13-й гвардейской дивизии генерала Александра Родимцева. В составе полка он участвовал в боях на подступах к Сталинграду. Затем его часть отправили на переформирование в Камышин. В сентябре 1942 года старший сержант Яков Павлов вернулся в Сталинград в качестве командира пулеметного отделения. Но часто Павлова отправляли и в разведку.

Приказ: занять дом

В конце сентября полк, в котором служил Павлов, пытался сдержать натиск немцев, рвущихся к Волге. В качестве опорных пунктов использовали обычные дома, которые в условиях уличных боев превращались в крепости.

Командир 42-го гвардейского стрелкового полка полковник Иван Елин обратил внимание на четырехэтажный жилой дом работников облпотребсоюза. До войны здание считалось одним из элитных в городе.

Понятно, что полковника Елина меньше всего интересовали прежние удобства. Здание позволяло контролировать значительную территорию, наблюдать и обстреливать немецкие позиции. За домом начиналась прямая дорога к Волге, которую нельзя было уступать противнику.

Командир полка отдал приказ командиру 3-го стрелкового батальона, капитану Алексею Жукову, захватить дом и превратить его в опорный пункт.

Комбат разумно решил, что посылать сразу большую группу нет смысла, и поручил провести разведку Павлову, а также еще трем бойцам: ефрейтору Глущенко, красноармейцам Александрову и Черноголовому.

Есть разные версии относительно того, когда группа Павлова оказалась в здании. Каноническая утверждает, что произошло это в ночь на 27 сентября. По другим сведениям, люди Павлова вошли в здание на неделю раньше, 20 сентября. Также непонятно до конца, выбили ли разведчики оттуда немцев или заняли пустующий дом.

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Неприступная «крепость»

Достоверно известно, что Павлов доложил о занятии здания и запросил подкрепление. Запрашиваемые сержантом дополнительные силы подошли на третьи сутки: пулеметный взвод лейтенанта Ивана Афанасьева (семь человек с одним станковым пулеметом), группа бронебойщиков старшего сержанта Андрея Собгайды (шесть человек с тремя противотанковыми ружьями), четверо минометчиков с двумя минометами под командованием лейтенанта Алексея Чернышенко и три автоматчика.

Немцы не сразу поняли, что этот дом превращается в очень большую проблему. А советские солдаты лихорадочно вели работы по его укреплению. Окна закладывали кирпичом и превращали в амбразуры, при помощи саперов оборудовали на подступах минные поля, прокопали траншею, которая вела в тыл. По ней доставлялись провизия и боеприпасы, проходил кабель полевого телефона и осуществлялась эвакуация раненых.

В течение 58 дней дом, который на немецких картах был обозначен как «крепость», отбивал атаки противника. Защитники дома наладили огневое взаимодействие с соседним домом, который обороняли бойцы лейтенанта Заболотного, и со зданием мельницы, где находился командный пункт полка. Эта система обороны действительно стала для немцев непроходимой.

Как уже говорилось, на третий день с группой бойцов в дом прибыл лейтенант Иван Афанасьев, который принял у Павлова командование небольшим гарнизоном дома. Именно Афанасьев командовал обороной на протяжении более чем 50 дней.

Как появилось название «Дом Павлова»

Но почему тогда дом получил название «дома Павлова»? Все дело в том, что в боевой обстановке для удобства его назвали в честь «первооткрывателя», сержанта Павлова. В боевых донесениях так и сообщали: «дом Павлова».

Сражались защитники дома умело. Несмотря на удары вражеской артиллерии, авиации, многочисленные атаки, за все время обороны «Дома Павлова» убитыми его гарнизон потерял трех человек. Командующий 62-й армией Василий Чуйков позже напишет: «Эта небольшая группа, обороняя один дом, уничтожила вражеских солдат больше, чем гитлеровцы потеряли при взятии Парижа». В этом огромная заслуга лейтенанта Ивана Афанасьева.





Разрушенный дом Павлова в Сталинграде, в котором во время Сталинградской битвы держала оборону группа советских бойцов. Всё время обороны дома Павлова (с 23 сентября по 25 ноября 1942 года) в подвале находились мирные жители, обороной руководил лейтенант Иван Афанасьев. Фото: РИА Новости / Георгий Зельма

В начале ноября 1942 года Афанасьев был ранен, и его участие в боях за дом завершилось.

Павлов сражался в доме вплоть до перехода советских войск в контрнаступление, но вслед за этим тоже был ранен.

После госпиталя и Афанасьев, и Павлов вернулись в строй и продолжили войну.

Иван Филиппович Афанасьев дошел до Берлина, был награжден орденом Отечественной войны 2 степени, тремя орденами Красной Звезды, медалью «За оборону Сталинграда», «За освобождение Праги», медалью «За взятие Берлина», медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Яков Федотович Павлов был наводчиком орудия и командиром отделения разведки в артиллерийских частях 3-го Украинского и 2-го Белорусского фронтов, в составе которых дошёл до Штеттина, был награждён двумя орденами Красной Звезды и многими медалями.





Афанасьев Иван Филиппович, герой Сталинградской битвы, лейтенант, Возглавлял оборону Дома Павлова. Фото: РИА Новости

Командир в тени: судьба лейтенанта Афанасьева

Сразу после окончания Сталинградской битвы никакого массового представления участников обороны «Дома Павлова» не было, хотя об этом эпизоде и писала фронтовая пресса. Более того, раненый лейтенант Афанасьев, командир обороны дома, и вовсе выпал из поля зрения военных корреспондентов.

О Павлове вспомнили уже после войны. В июне 1945 года он был удостоен звания Героя Советского Союза. Ему также вручили погоны лейтенанта.

Чем руководствовались большие начальники? Очевидно, простой формулой: раз «Дом Павлова», то он и является главным героем обороны. Кроме того, с точки зрения пропаганды не офицер, а сержант, выходец из крестьянской семьи, казался практически образцовым героем.

Лейтенанта Афанасьева все, кто знал его, называли человеком редкой скромности. Поэтому ходить по инстанциям и добиваться признания своих заслуг он не стал.

При этом отношения между Афанасьевым и Павловым после войны были непростыми. Вернее, их не было совсем. В то же время Афанасьева тоже нельзя назвать забытым и безвестным. После войны он жил в Сталинграде, писал мемуары, встречался с боевыми товарищами, выступал в прессе. В 1967 году при открытии памятника-ансамбля на Мамаевом кургане он сопровождал факел с вечным огнём от площади Павших борцов до Мамаева кургана. В 1970 году Иван Афанасьев вместе с еще двумя знаменитыми героями войны Константином Недорубовым и Василием Зайцевым заложил капсулу с посланием к потомкам, которую должны открыть в день столетия Победы, 9 мая 2045 года.





Ветеран Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, участник обороны «Дома Павлова» во время Сталинградской битвы Иван Филиппович Афанасьев. Фото: РИА Новости / Ю. Евсюков

Умер Иван Афанасьев в августе 1975 года. Он был похоронен на центральном кладбище Волгограда. При этом не было исполнено его завещание, в котором Афанасьев просил похоронить себя на Мамаевом кургане, рядом с теми, кто пал в боях за Сталинград. Последнюю волю командира гарнизона «Дома Павлова» исполнили в 2013 году.

Герой на партийной работе

Яков Павлов демобилизовался в 1946 году и вернулся в Новгородскую область. Прославленный герой получил высшее образование и стал делать карьеру по партийной линии, был секретарем райкома. Павлов трижды избирался депутатом Верховного Совета РСФСР от Новгородской области, был отмечен орденами Ленина и Октябрьской революции. В 1980 году Якову Федотовичу Павлову было присвоено звание «Почётный гражданин города-героя Волгограда».

Умер Яков Павлов 26 сентября 1981 года. Он был похоронен на аллее героев Западного кладбища Великого Новгорода.

Сказать, что Яков Павлов — это выдуманный агитпропом герой, никак нельзя, хотя в жизни все было несколько не так, как потом написали в книгах.





Сержант Яков Павлов, Герой Советского Союза, защитник Сталинграда, беседует с пионерами. Фото: РИА Новости / Рудольф Алфимов

Еще один Павлов из Сталинграда: как совпадения породили легенду

Но мы так и не коснулись еще вопроса о том, почему вдруг всплыла история о «монашестве» сержанта Павлова.

Архимандрита Кирилла, духовника Троице-Сергиевой лавры, одного из самых почитаемых старцев церкви, не стало совсем недавно. Он умер 20 февраля 2017 года в возрасте 97 лет.

Этого человека и отождествляли с сержантом Павловым, оборонявшим знаменитый дом.

Принявший монашество в 1954 году старец Кирилл не любил светских разговоров, и потому бродивших вокруг себя слухов не опровергал. И в девяностых некоторые журналисты стали прямо утверждать: да, это тот самый сержант Павлов.

Путаницы добавляло то, что те, кто что-то знал о мирской жизни старца Кирилла, утверждали, что он действительно в звании сержанта воевал в Сталинграде.

Самое удивительное, что это чистая правда. Хотя могила на аллее героев в Новгороде свидетельствовала, что сержант из «Дома Павлова» лежит именно там.

Лишь при внимательном изучении биографий становится ясно, что речь идет об однофамильцах. Старец Кирилл в миру был Иваном Дмитриевичем Павловым. Он на два года младше своего тезки, но их судьба действительно очень схожа. Иван Павлов служил в РККА с 1939 года, прошел всю войну, сражался в Сталинграде, а закончил сражения в Австрии. Демобилизовался Иван Павлов, как и Яков, в 1946 году, причем тоже будучи лейтенантом.

Таким образом, при всей схожести военных биографий это разные люди с разной послевоенной судьбой. И человек, с чьим именем связан легендарный дом в Сталинграде, монашества не принимал.