Источник материала: Новости Волковыска

Брест – Гродно», а также территорий районов Брестской и Гродненской областей">

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14 октября 2019 г. № 699 утверждено Положение о порядке посещения гражданами безвизовой территории «Брест – Гродно», а также территорий районов Брестской и Гродненской областей, не являющихся частью данной территории.

Документом определяется порядок посещения гражданами государств, определенных в приложении 1 к Указу Президента Республики Беларусь от 7 августа 2019 г. № 300 (Указ № 300), в туристических целях на срок до пятнадцати суток территорий, на которых действует безвизовый порядок въезда и выезда:

безвизовой территории «Брест – Гродно» – при индивидуальном посещении гражданами данной территории;

безвизовой территории «Брест – Гродно», а также территорий районов Брестской и Гродненской областей, не являющихся частью данной территории, – при групповом посещении этих территорий при следовании по маршруту туристического путешествия.

Въезд граждан в Республику Беларусь для посещения безвизовых территорий, выезд граждан из Республики Беларусь осуществляются в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Беларусь, определенных в приложении 2 к Указу № 300.

При этом срок пребывания граждан при безвизовом въезде в Республику Беларусь и выезде из Республики Беларусь в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Беларусь составляет срок тура, реализованного субъектом туристической деятельности, оказывающим услуги на безвизовой территории.

При приобретении гражданами дополнительных туристических услуг срок пребывания по ходатайству граждан продлевается субъектами туристической деятельности. В данном случае субъект туристической деятельности направляет соответствующее уведомление в Министерство спорта и туризма или уполномоченный им орган.

Граждане прибывают на безвизовую территорию на основании действительного паспорта или иного документа, его заменяющего, предназначенного для выезда за границу и выданного соответствующим органом государства гражданской принадлежности или международной организацией; документа, предоставляющего право на посещение безвизовой территории, по форме, установленной данным постановлением, при условии наличия информации о таком документе в автоматизированной системе пограничного контроля органов пограничной службы.

Документ на право посещения предоставляет гражданам право на однократный въезд в Республику Беларусь и выезд из Республики Беларусь.