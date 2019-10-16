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В Могилёве спасён застрявший под мостом 10-летний мальчик
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 16 октября около шести вечера в Могилёве 10-летний ребенок застрял под мостом через Днепр.
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С использованием трёхколенной лестницы подразделения МЧС спустили ребёнка на землю, после чего передали милиционерам. Медпомощь спасённому не потребовалась.
На прошлой неделе спасатели помогли висевшему на столбе в Горках мужчине.
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Новости Беларуси. 16 октября около шести вечера в Могилёве 10-летний ребенок застрял под мостом через Днепр. По сведениям Могилёвского ОУМЧС, информация о...
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