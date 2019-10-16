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В Могилёве спасён застрявший под мостом 10-летний мальчик

17.10.2019 10:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 16 октября около шести вечера в Могилёве 10-летний ребенок застрял под мостом через Днепр.

По сведениям Могилёвского ОУМЧС, информация о застрявшем мальчике поступила от очевидца. Прибывшие к указанному месту спасатели заметили школьника под мостом на вершине наклонной опоры высотой около 10 метров.

В Могилёве спасён застрявший под мостом 10-летний мальчик
Фото: Могилёвское ОУМЧС

С использованием трёхколенной лестницы подразделения МЧС спустили ребёнка на землю, после чего передали милиционерам. Медпомощь спасённому не потребовалась.

В Могилёве спасён застрявший под мостом 10-летний мальчик
Фото: Могилёвское ОУМЧС

На прошлой неделе спасатели помогли висевшему на столбе в Горках мужчине.

Он проводил работы на фонаре и оступился – подробности здесь.

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Новости Беларуси. 16 октября около шести вечера в Могилёве 10-летний ребенок застрял под мостом через Днепр. По сведениям Могилёвского ОУМЧС, информация о...
 
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