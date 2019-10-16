﻿ Встретил девушку на улице и изобразил её на доме: на Притыцкого создают необычные граффити. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Встретил девушку на улице и изобразил её на доме: на Притыцкого создают необычные граффити

17.10.2019 10:37 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Здесь на фасадах трёх жилых домов скоро появятся работы художников-монументалистов, сообщили в программе «Большой город».

Встретил девушку на улице и изобразил её на доме: на Притыцкого создают необычные граффити

Каждый из мастеров по-своему увидел нашу страну. Первый мурал почти готов. Автор Артез – один из самых известных стрит-артеров Европы. Образ изображенной девушки не вымышлен.

Встретил девушку на улице и изобразил её на доме: на Притыцкого создают необычные граффити

Сербский художник встретил её на одной из столичных улиц.

Встретил девушку на улице и изобразил её на доме: на Притыцкого создают необычные граффити

Основной мотив произведений – сочетание в образах традиционных элементов и современных технологий.  

Встретил девушку на улице и изобразил её на доме: на Притыцкого создают необычные граффити

Встретил девушку на улице и изобразил её на доме: на Притыцкого создают необычные граффити

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Здесь на фасадах трёх жилых домов скоро появятся работы художников-монументалистов, сообщили в программе «Большой город». Каждый из мастеров по-своему увидел...
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусский или русский?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика