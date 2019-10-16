Встретил девушку на улице и изобразил её на доме: на Притыцкого создают необычные граффити

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Здесь на фасадах трёх жилых домов скоро появятся работы художников-монументалистов, сообщили в программе «Большой город» .





Каждый из мастеров по-своему увидел нашу страну. Первый мурал почти готов. Автор Артез – один из самых известных стрит-артеров Европы. Образ изображенной девушки не вымышлен.





Сербский художник встретил её на одной из столичных улиц.





Основной мотив произведений – сочетание в образах традиционных элементов и современных технологий.







