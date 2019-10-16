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Вопросы пограничной безопасности стран-участниц СНГ обсудят 17 октября в Минске

17.10.2019 09:41 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Как защитить границу Беларуси и стран СНГ? Как эффективно бороться с террористами и организованной преступностью? Каким в этом смысле выдался 2019 год, и к чему нужно быть готовым в следующем? Сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вопросы пограничной безопасности стран-участниц СНГ обсудят 17 октября в Минске

Эти и другие вопросы обсудят 17 октября в Минске на заседании Совета командующих пограничными войсками.

Вопросы пограничной безопасности стран-участниц СНГ обсудят 17 октября в Минске

Совет создали в 1992-м году. Его задачи – вырабатывать решения по охране границ и экономических зон, при этом учитывать интересы всех государств-участников СНГ.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Как защитить границу Беларуси и стран СНГ? Как эффективно бороться с террористами и организованной преступностью? Каким в этом смысле выдался 2019...
 
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