ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Завершается проверка документов. 18 октября кандидаты в депутаты начнут предвыборную агитацию

17.10.2019 09:28 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Через три недели, 7 ноября, пройдут выборы в Совет Республики, а ровно через месяц, 17 ноября – выборы в Палату представителей Национального собрания Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня – последний день проверки документов, после чего кандидаты в депутаты будут зарегистрированы в этом качестве и смогут начать предвыборную агитацию. При этом в Центризбиркоме подчеркивают: агитация получится интересной и оживленной, только если кандидаты грамотно используют все возможности продвижения – бесплатные выступления по радио, телевидению и в газетах. 

Завершается проверка документов. 18 октября кандидаты в депутаты начнут предвыборную агитацию

Выступления будут проходить по рабочим дням. По радио – с 07:00 до 08:00, по телевидению – с 19:00 до 20:00. Кандидатам по Минску выделят эфир на «Беларусь-3», по Минской области – на нашем телеканале. Тем, кто выдвигается от других регионов, эфир предоставят местные телерадиокомпании.

Люди в материале: нет
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Через три недели, 7 ноября, пройдут выборы в Совет Республики, а ровно через месяц, 17 ноября – выборы в Палату представителей Национального...
 
Новости дня
Новости разные
 
Громкое дело об изнасиловании детей: фигурантам дали максимальный срок
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика