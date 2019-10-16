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Вынесен приговор трём фигурантам резонансного дела о педофилии

17.10.2019 09:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 16 октября суд Ушачского района Витебской области вынес приговор трём фигурантам уголовного дела о педофилии.

Как сообщает МВД Беларуси, суд признал минчанина и двух сестёр из Новополоцка виновными, назначив им по 20 лет лишения свободы – максимально возможное наказание. У фигурантов есть 10 дней, чтобы обжаловать приговор.

Ранее стало известно, что в 2015 году житель Минска познакомился с новополочанками. У женщин были 2-летняя и 4-летняя дочери. Через некоторое время фигурант начал сожительствовать с одной из матерей, после чего стал насиловать девочек, снимая это на видео и продавая ролики в закрытых сетях.

Женщины также совершали сексуальные преступления в отношении детей, снимали видео и получали за «сотрудничество» деньги.

Несколькими месяцами ранее сообщалось, что завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего мужчины и его сообщниц, которые совершали преступления против половой неприкосновенности детей.

О фигуранте белорусским коллегам информация поступила от российских правоохранителей – подробнее здесь.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 16 октября суд Ушачского района Витебской области вынес приговор трём фигурантам уголовного дела о педофилии. Как сообщает МВД Беларуси, суд...
 
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