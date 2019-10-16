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Вынесен приговор трём фигурантам резонансного дела о педофилии
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 16 октября суд Ушачского района Витебской области вынес приговор трём фигурантам уголовного дела о педофилии.
Как
Ранее стало известно, что в 2015 году житель Минска познакомился с новополочанками. У женщин были 2-летняя и 4-летняя дочери. Через некоторое время фигурант начал сожительствовать с одной из матерей, после чего стал насиловать девочек, снимая это на видео и продавая ролики в закрытых сетях.
Женщины также совершали сексуальные преступления в отношении детей, снимали видео и получали за «сотрудничество» деньги.
Несколькими месяцами ранее сообщалось, что завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего мужчины и его сообщниц, которые совершали преступления против половой неприкосновенности детей.
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Новости Беларуси. 16 октября суд Ушачского района Витебской области вынес приговор трём фигурантам уголовного дела о педофилии. Как сообщает МВД Беларуси, суд...
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