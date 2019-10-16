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Девушка поссорилась с парнем и выместила злость на машинах

17.10.2019 10:44 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Девушка поссорилась с парнем и выместила злость на машинах
БЕЛТА

С заявлениями о повреждении авто, припаркованных во дворе по улице Тикоцкого, одновременно обратились двое мужчин.

Выяснилось, 22-летняя девушка из Гомельской области приехала в Минск в гости к своему молодому человеку. Пользуясь случаем, она также навестила своих подруг, с которыми выпила.

Когда молодая особа, будучи пьяной, вернулась к парню, между ними произошла ссора. Парень попросил её уйти.

Девушка вышла на улицу и несколько раз ударила ногой по припаркованным во дворе авто. В результате в обоих ТС повреждены зеркала, сообщили в ГУВД Мингорисполкома. 

Девушка поссорилась с парнем и выместила злость на машинах
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Теги: Минск
 
 
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