Девушка поссорилась с парнем и выместила злость на машинах

Источник материала: Аргументы и факты

С заявлениями о повреждении авто, припаркованных во дворе по улице Тикоцкого, одновременно обратились двое мужчин.

Выяснилось, 22-летняя девушка из Гомельской области приехала в Минск в гости к своему молодому человеку. Пользуясь случаем, она также навестила своих подруг, с которыми выпила.

Когда молодая особа, будучи пьяной, вернулась к парню, между ними произошла ссора. Парень попросил её уйти.