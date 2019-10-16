Минсвязи выпустило почтовую марку к 100-летию войск связи Вооруженных Сил

15 октября 2019 г. Министерство связи и информатизации выпустило в обращение почтовую марку "100 лет войскам связи Вооруженных Сил Беларуси", сообщает пресс-служба РУП "Белпочта".

На марке и в основе спецштемпеля - эмблема войск связи Вооруженных Сил. Проект подготовлен в сотрудничестве с управлением связи Генерального штаба ВС.

Номинал марки "А" соответствует тарифу на пересылку простого письма массой до 20 г включительно в пределах Беларуси.

Тираж марки - 36 тыс. экземпляров. Марка была напечатана в Бобруйской укрупненной типографии имени А.Т. Непогодина.