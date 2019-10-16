ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Звезда «Сватов» зовет вас на творческий вечер в Минске

17.10.2019 10:52 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Творческий вечер российского актера Федора Добронравова пройдет 29 октября в КЗ Минск.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Федор Добронравов (@dobronravov.fedor) on Jan 2, 2019 at 11:20am PST

Как много мы знаем о Федоре Добронравове? Он народный артист России, советский и российский актер театра и кино, певец, продюсер, обладатель всевозможных премий и наград в разных областях. Не хотите побольше узнать об этом талантливом человеке? Увидеть его вживую, в домашней обстановке, а может, даже задать пару вопросов? Такой шанс вам представится 29 октября на творческом вечере актера.

А пока мы сделали небольшую подборку фактов о его жизни, о которых вы скорее всего не знали: Федор — выходец из простой рабочей советской семьи. С самого детства он выступал на различных конкурсах, концертах и творческих вечерах, где радовал собравшихся своим превосходным… пением. Да-да, в раннем детстве Добронравов обладал очень красивым сопрано. Кстати, заглавную композицию четвертого сезона известного сериала «Сваты» он исполняет вместе с Людмилой Артемьевой.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Федор Добронравов (@dobronravov.fedor) on Apr 8, 2019 at 11:06am PDT

Актер с детства привык к вниманию публики. Однако он не просто лелеял мечту стать актером, а жаждал цирковой карьеры. Федор посещал цирковую студию, где научился жонглировать, ходить по проволоке и выполнять различные акробатические трюки. Он мечтал о цирке и хотел стать клоуном, но в цирковое училище его не приняли.

Позже Федору Викторовичу удалось отучиться в Воронежском институте искусств, после окончания которого он выступал в местном Молодежном театре. Именно здесь его заметил знаменитый Константин Райкин, приехавший в город на гастроли. И пригласил его выступать вместе со своим театром «Сатирикон».

Федор — живой, остроумный, чудесный рассказчик и очень разносторонний человек. Его творческий вечер надолго зарядит вас позитивной энергией.

Когда: 29 октября, 19.00.

Где: .

Сколько: от 40 до 170 рублей.

КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY

Читайте также:

Минск на гастроли. Билеты — до 353 рублей">
Квартет «И», Ярмольник и Фоменко. Посмотрите, какие звезды скоро приедут в Минск на гастроли
Куда сходить в Минске бесплатно? Вот вообще все идеи

Розыгрыш билетов!

Новый розыгрыш в приложении "Афиша TUT.BY"! Можно бесплатно получить билеты на концерт одной из самых востребованных оперных пар мира

App Store Google Play
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Творческий вечер российского актера Федора Добронравова пройдет 29 октября в КЗ Минск.
 
Новости дня
Новости разные
 
Более 2300 национальных наблюдателей уже аккредитованы на парламентских выборах в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика