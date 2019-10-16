Звезда «Сватов» зовет вас на творческий вечер в Минске

Источник материала: Tut.by

Творческий вечер российского актера Федора Добронравова пройдет 29 октября в КЗ Минск .

Как много мы знаем о Федоре Добронравове? Он народный артист России, советский и российский актер театра и кино, певец, продюсер, обладатель всевозможных премий и наград в разных областях. Не хотите побольше узнать об этом талантливом человеке? Увидеть его вживую, в домашней обстановке, а может, даже задать пару вопросов? Такой шанс вам представится 29 октября на творческом вечере актера.

А пока мы сделали небольшую подборку фактов о его жизни, о которых вы скорее всего не знали: Федор — выходец из простой рабочей советской семьи. С самого детства он выступал на различных конкурсах, концертах и творческих вечерах, где радовал собравшихся своим превосходным… пением. Да-да, в раннем детстве Добронравов обладал очень красивым сопрано. Кстати, заглавную композицию четвертого сезона известного сериала «Сваты» он исполняет вместе с Людмилой Артемьевой.

Актер с детства привык к вниманию публики. Однако он не просто лелеял мечту стать актером, а жаждал цирковой карьеры. Федор посещал цирковую студию, где научился жонглировать, ходить по проволоке и выполнять различные акробатические трюки. Он мечтал о цирке и хотел стать клоуном, но в цирковое училище его не приняли.

Позже Федору Викторовичу удалось отучиться в Воронежском институте искусств, после окончания которого он выступал в местном Молодежном театре. Именно здесь его заметил знаменитый Константин Райкин, приехавший в город на гастроли. И пригласил его выступать вместе со своим театром «Сатирикон».

Федор — живой, остроумный, чудесный рассказчик и очень разносторонний человек. Его творческий вечер надолго зарядит вас позитивной энергией.

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