Как оргазм связан со спортом? Поговорили с самым известным сексологом Беларуси

Источник материала: Tut.by

Мы встречаемся с бывшим главным сексопатологом Минздрава Дмитрием Капустиным в Минске. В свои 73 года он до сих пор принимает посетителей, а за 46 лет практики сексолог проконсультировал больше 50 тысяч человек, написал несколько книг о сексе и браке, дал десятки интервью. Но с такими вопросами к специалисту еще никто не приходил.

15−17 ноября на «Минск-Арене» пройдет I этап Кубка мира по конькобежному спорту, где соберутся все звезды. Поэтому журналист TUT.BY Аня Перова расспросила у Дмитрия, как спорт связан с сексом, а также влияет ли интимная жизнь на силовые достижения и каким образом?



Фото: unsplash.com

«Спорт — это сублимация мужской цели в жизни»

— Если рассуждать как сексолог: что такое спорт для человека?

— Для того, чтобы заниматься спортом, надо иметь определенные особенности. Большие достижения сжигают половые гормоны, в частности тестостерон — мужской половой гормон. Использование этого гормона — явление совершенно нормальное в жизни, даже и без спорта.

В этом предназначение мужчины, его цель. Вот он родился. Каково его предназначение?

— С биологической точки зрения — оставить после себя больше потомства.

— Абсолютно правильно. А чтобы оставить после себя потомство, надо победить остальных мужчин — слабых. Нормальная задача каждого мужчины — довести как можно больше женщин до постели. Вопрос только в том, кто как это делает: кто насильно тащит, кто соблазняет.

Цель искусства соблазнения в простом: больше соблазнишь — больше получишь удовольствия и больше оставишь потомства. Мы сейчас не говорим про семью, про ответственность, про детей. Это о биологической сути мужчины. Все смертно, кроме генов, а их можно только передать.

— То есть вы хотите сказать, что если мужчина идет в спорт, то он так реализует свое предназначение?

— Спорт — это как бы сублимация мужской цели в жизни. Победить всех. Быть начальником. Быть «сверху». Это нормально для мужчины стремиться, расти, быть лучшим — неважно где: хоть в спорте, хоть в журналистике. Когда он достигает чего-то, то чувствует свою значимость и удовлетворение: о нем говорят, его уважают. По этой же причине все звезды стараются даже негатив пронести через интернет, чтобы о них не забыли.

— Давайте о женщинах. Если спорт — это сублимация мужского предназначения, откуда тогда стремление побеждать берется у противоположного пола?

— У женщин это появилось вместе с женским оргазмом. Его ведь у женщин изначально не было: природа его не предусмотрела, потому что у них не заложен этот «ген» размножения.

У мужчин на каком-то этапе развития мозг научился получать от секса удовольствие. История о продолжении рода — это же потому что «так надо». Так же, как и учиться, закончить вуз, завести семью — все это нам сказали, это социализация. А если ребенок растет один в тайге, как ему может прийти в голову продолжать род? Тем не менее, оргазм мальчик получит.



Фото: unsplash.com

— Посмотрите на белорусские достижения: биатлон — женщины, баскетбол — женщины. Даже в футболе в Лигу чемпионов вышла женская команда ФК «Минск», а мужским командам в истории суверенной Беларуси это не удавалось.

— Здесь можно вот с какой точки зрения посмотреть. Вероятно, в других странах в силовых видах спорта есть жесткая конкуренция среди мужчин. Там уровень подготовки и активности выше. Наши мужчины, которые нормально бы выступали, на фоне сверхотбора других стран показывают средние результаты. А вот к женскому спорту там, может быть, отношение более спокойное. У нас — жесткая конкуренция. Поэтому наши женщины могут побеждать.

Лучшее время для установления рекордов

— Как наши возможности и активность меняются в течение жизни?

— С возрастом у женщин сморщиваются яичники, стареют яйцеклетки, меньше вырабатывается гормонов. У мужчин андропауза растянута вообще на десятилетия — не бывает резкого, как у женщин, увядания в течение 2−3 лет.

Мужчина достигает своего пика в 25, после чего медленно «уходит с ярмарки». Период гиперсексуальности заканчивается: все рекорды, которые он мог поставить, он уже не поставит. Это и к спорту относится.

— Подождите, а как же спортсмены, которые становились олимпийскими чемпионами в 30 лет и даже позже?

— Если он поставил рекорд в 27, в 30 или даже больше лет, то скорее всего в 23 у него просто не было условий для этого. А если бы они были, рекорд был бы выше.

Мы ведь живем под влиянием соотношения мужских и женских половых гормонов. Чем ближе к 40 годам, тем у мужчин последних появляется больше, — и они становятся более ласковыми, в том числе в постели. Женщины говорят: «Ах, наконец он понял, что мне надо!» А он не понял, он просто постарел.



Фото: unsplash.com

У женщин наоборот с возрастом уровень мужских гормонов становится выше, поэтому после 40 лет им легче достигать оргазма, они начинают более сексуально себя вести и быть более требовательными к своим партнерам.

— По этой логике женские рекорды должны устанавливаться, когда спортсменкам как минимум 30.

— Нет, ну 30 — это еще рано для обилия мужских гормонов. Все-таки силовые виды спорта — это вариант активности. Активность обеспечивается тестостероном — либо методом поддерживающих постоянных тренировок, либо уровень гормона был изначально выше, чем у других женщин.

Если посмотреть на спортсменок, которые показывают хорошие результаты, не так много тех, кто выглядит женственно: большая грудь, тонкая талия, широкие бедра. Конечно, и такие есть, но большинство же нет. Это следствие мужских половых гормонов, которые меняют ее тело, наделяя ее сексуальностью. Поэтому я думаю, что спортсменки должны быть более сексуально активны, чем обычная женщина с большой грудью.

— Теоретически может быть такое, что родители отдали меня на баскетбол, а у меня генетически мало тестостерона. Тогда я не приду к успеху, как бы ни старалась?

— С помощью регулярных тренировок, необходимого питания и тем более подбором препаратов определенного результата достичь можно. Но, естественно, это будет очень сложно. Хотя я все-таки не специалист именно в спортивной медицине.

Так воздерживаться на соревнованиях или нет: какой подход верный?

— Некоторые тренеры, например, Гвардиола, уверены, что секс разваливает дисциплину игрока и он не может сконцентрироваться на матче. Но, может, если у меня долго не было секса, я наоборот не смогу показать максимум?

— Думаю, что воздержание влияет на это. От долгого воздержания женщина ощущает себя невостребованной. Раз она это ощущает, то во имя чего все остальное? Разве, если она будет лучше работать, на нее обратят внимание самцы? Нет. Кому нужен этот трудоголик…



Фото: unsplash.com

У мужчин все и проще, и сложнее. У женщины во время оргазма ведь ничего не выбрасывается, значит чувства сексуального томления нет, оно выражается психологически. У мужчины вырабатывается сперма — и если она накапливается, будут поллюции. Таким образом, большинство переходит на так называемое «ручное обслуживание» и регулирует свое состояние в том ритме, который ему привычен.

— То есть все убеждения тренеров в том, что воздержание помогает или наоборот не помогает, не работают огулом? Все индивидуально?

— Есть такой термин «половая конституция человека». Его, кстати, ввел советский профессор Георгий Васильченко. Он определяет сексуальные возможности мужчины и женщины. У мужчин эти возможности делятся на три группы: слабая половая конституция, средняя и сильная. Чем сильнее конституция, тем лучше будут достижения в спорте. Я имею в виду силовые виды, где идет выброс энергии. Ну какая энергия нужна в шахматах?

И в спорте, и в сексе сгорает тестостерон. Есть мужчины, которые чувствуют себя хорошо, только получая оргазм неоднократно в течение суток. Если этого не происходит, доходит вплоть до неприятных ощущений в теле, он в депрессии. Ему нужно быть в своем тонусе! Тогда половой акт ему не только не навредит, он ему еще и поможет достичь результата. Но если заставлять это делать насильно человека слабой конституции, то вся энергия, которая у него копилась на спорт или секс 2−3 суток просто сгорит — результат будет плохой.

Проводились исследования, которые показали, что мужчине после оргазма необходимо восстановиться. У кого-то это будут 2−3 минуты, у кого-то 1−2 часа, а то и больше. Не получится говорить обо всех одинаково. А кто знает эти подробности? Нужно приглашать в команды специалистов, которые это определяют, как часто тебе это надо.

— Такая практика есть у спортсменов?

— Я думаю, что нет. Кого это беспокоит?

— Можно ли как-то понять тогда визуально, без специалиста, удовлетворен ли сексуально человек?

— Визуально никак. У мужчины это очень просто будет выражаться. Если он устал — после секса, спорта или еще чего-то — он просто продлит себе половой акт: не будет происходит выброс спермы. Ему этот секс нужен, только чтобы от него отстали — жена, любовница, ну или тренер. Мужчина сам себя лучше знает.

Что: Кубок мира по конькобежному спорту Когда: 15−17 ноября 2019 года Где: «Минск-Арена» Сколько: 22 рубля КУПИТЬ БИЛЕТЫ ОНЛАЙН