18 октября истекает срок онлайн-переписи населения

Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Чтобы переписаться на сайте Белстата остался один день.

В переписи населения, по последним данным, приняли участие более полутора миллиона граждан.

Через интернет переписались более 750 тысяч человек.

Для онлайн-переписи был выделен продолжительный период с 4 по 18 октября. Несмотря на возникающие вопросы, люди с большим желанием стремятся переписаться в сети, так как это удобно. Кроме этого, даже можно принять участие в розыгрыше смартфона.

Фото из открытых источников, имеет иллюстративный характер.

— Для проведения переписи по интернету используется ресурс межбанковской системы идентификации. Потому что примерно 70% населения так или иначе зарегистрированы в ней. Причём воспользоваться ресурсом могут как зарегистрированные, так и незарегистрированные пользователи, — рассказала начальник отдела статистики по Мстиславскому району Елена Тебенькова. — Первые — войдя с помощью логина и пароля, вторые — посредством уникального СМС-кода (предварительно указав свой идентификационный номер паспорта и номер мобильного телефона). В результате каждый получит предзаполненный переписной лист, где уже будут указаны фамилия, имя, отчество, личный номер, дата и место рождения. Останется дополнить его недостающей информацией. Переписаться можно с любого устройства, подключённого к интернету.

— Важно не путать понятия «домохозяйство» и «семья». При заполнении опросника учитывается, что в одном помещении может находиться более одного домохозяйства. Информация заполняется по порядку: состав каждого домохозяйства, затем личные данные всех членов семьи, — отмечает Елена Валентиновна. — Если вопрос непонятен, предусмотрены всплывающие подсказки. Также заложен логический и арифметический контроль: система будет либо показывать респонденту, что он где-то допустил ошибку, либо сразу заблокирует переход к следующему вопросу, пока нестыковка не будет исправлена. Когда работа с опросником будет завершена, сохраните его и отправьте. В ответ получите уведомление-благодарность за участие, а также свидетельство о том, что опрос пройден (с указанием Ф.И.О. и адреса проживания).

Перепись через интернет — одна из самых удобных форм участия в этой кампании. Во-первых, вы делаете это, когда вам удобно. Во-вторых, сами вводите свои персональные данные, никому не сообщая. В-третьих, это просто быстрее.

Кроме того, такой вариант идеален для тех, кто временно находится за границей (если человек проживает менее года за пределами страны, переписаться он обязан). Да и для государства перепись через интернет обходится гораздо дешевле.

Переписчики же выйдут по адресам проживания респондентов 21 октября. Белстат рассчитывает, что с использованием всех нынешних новаций получится переписать максимальное количество людей, что даст возможность получить наиболее полные и объективные данные.

Нелли ДЕНИСЕНКОВА.