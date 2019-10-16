В районе убрано 77 процентов площади кукурузы

Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

На календаре вторая половина октября, и труженики села понимают важность поддержания темпов уборки кукурузы, проведения других полевых работ. В этом аграриям Мстиславщины немало способствуют погожие дни. Королева полей убрана в районе на площади 77%, что чуть выше среднеобластного показателя.

В открытом акционерном обществе «Мазоловское» в поле на заготовке кормов работают два измельчителя КВК-800, которые доверены ответственным механизаторам Сергею Нестерову и Александру Юрченко. На отвозке ежедневно занято 7-8 единиц техники. Среди тех, кто своим добросовестным отношением к выполняемой работе показывает пример другим, — Александр Уваров, Борис Прудников, Иван Кириленко, Сергей Беленков.

Просто убрать кукурузу с полей недостаточно. Силос из этой ценной питательной культуры — один из важных компонентов рациона животных. Корм надо сохранить в течение года, и от правильной его уборки и закладки зависит качество, в итоге — продуктивность животных. Поэтому в сельхозорганизации трамбовка кукурузной массы доверена старательному и исполнительному механизатору Еруслану Михальченко.

— Кукуруза, из которой заготовлено уже более 4,5 тысячи тонн силоса, обеспечит поголовье сочными питательными кормами и позволит сформировать кормовую базу на зимне-стойловый период, — говорит главный агроном сельхозпредприятия Николай Полугодков. — Заготовив качественную силосную массу, хозяйство будет иметь хорошую отдачу в виде среднесуточных привесов крупного рогатого скота и надоев молока.

Хорошим подспорьем в кормовой базе хозяйства станет и зерно кукурузы, обмолот которого также ведётся в эти дни. По агрономическим срокам обмолот кукурузы на зерно можно продолжать до первых заморозков.

На 14 октября в открытом акционерном обществе «Мазоловское» было намолочено более 300 тонн зерна при урожайности около 100 центнеров с гектара.

▪ Владимир Трубинский, оборудовав комбайн специальной жаткой, убирает кукурузу на зерно в ОАО «Мазоловское».Фото Валентины Кравцовой.

Уборкой кукурузы на зерно занимается Владимир Трубинский, для которого жатва в этом году началась ещё в июле. На КЗС-1218 он занимался косовицей рапса, убирал зерновые, семенники клевера. Кстати, на счету Владимира Михайловича более 1200 тонн намолоченного хлеба. Теперь, оборудовав комбайн жаткой для уборки кукурузы на зерно, выходит на участки с королевой полей.

Хорошим подспорьем в кормовой базе хозяйства станет и зерно кукурузы, обмолот которого также ведётся в эти дни. По агрономическим срокам эту работу можно продолжать до заморозков.

На 14 октября в открытом акционерном обществе «Мазоловское» было намолочено более 300 тонн зерна при урожайности около 100 центнеров с гектара.

Уборкой кукурузы на зерно занимается Владимир Трубинский, для которого жатва в этом году началась ещё в июле. На КЗС-1218 он трудился на уборке рапса, зерновых культур, семенников клевера. Кстати, на счету Владимира Михайловича более 1200 тонн намолоченного хлеба. Теперь, оборудовав комбайн жаткой для уборки кукурузы на зерно, выходит на участки с королевой полей.

Валентина КРАВЦОВА.