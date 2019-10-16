Продолжается прием заявок на участие в туристическом конкурсе «Познай Беларусь»

Организаторами XVII Республиканского туристического конкурса «Познай Беларусь» выступают Министерство спорта и туризма, Национальное агентство по туризму.
Конкурс проводится по 10 номинациям:
«Экскурсовод года»;
«Туристическая компания года»;
«Средство размещения года»;
«Агроэкоусадьба года»;
«Материал года»;
«Проект года»;
«Музеи и объекты развлечения года»;
«Фотография года»;
«Рассказы о малой Родине»;
«Я познаю Беларусь» — в этой номинации заявку может подать любой желающий. Чтобы победить, нужно прислать как можно больше своих фотографий на фоне туристических объектов Беларуси.