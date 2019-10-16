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Продолжается прием заявок на участие в туристическом конкурсе «Познай Беларусь»

17.10.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Организаторами XVII Республиканского туристического конкурса «Познай Беларусь» выступают Министерство спорта и туризма, Национальное агентство по туризму.

Конкурс проводится по 10 номинациям:

«Экскурсовод года»;

«Туристическая компания года»;

«Средство размещения года»;

«Агроэкоусадьба года»;

«Материал года»;

«Проект года»;

«Музеи и объекты развлечения года»;

«Фотография года»;

«Рассказы о малой Родине»;

«Я познаю Беларусь» — в этой номинации заявку может подать любой желающий. Чтобы победить, нужно прислать как можно больше своих фотографий на фоне туристических объектов Беларуси.


 
 
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Организаторами XVII Республиканского туристического конкурса «Познай Беларусь» выступают Министерство спорта и туризма, Национальное агентство...
 
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