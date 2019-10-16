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Реконструкция здания бывшего военного госпиталя в Пинске обошлась около $300.000

17.10.2019 11:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Пинске восстановили ещё одно историческое здание.

Реконструкция здания бывшего военного госпиталя в Пинске обошлась около 0.000

К сожалению, не все достопримечательности столицы Полесья сохранились до наших дней. Одни здания пустовали, и было принято решение их снести, как здание бывшей городской тюрьмы. Другие были неожиданно повреждены во время реконструкции и снесены вследствие сложившихся обстоятельств. Но есть истории со счастливым финалом, например, такие как восстановление исторического облика здания по улице Горького.

Какая дальнейшая судьба здания бывшего военного госпиталя, читайте в нашем материале.

В начале прошлого века, в 1902 году, пинский мещанин Брегман Мовша открыл на набережной города Пинска двухэтажную гостиницу «Бристоль». В распоряжении её постояльцев было 14 номеров на 20 мест. Гостиница была подключена к электричеству и имелся телефон, что было довольно удивительно для того времени.

Отель превратился в медкабинеты, там даже был морской госпиталь

В силу различных обстоятельств, хозяева отеля разрешили разместить там медицинские кабинеты. Например, до 1927 года в этом здании работал рентгенологический кабинет доктора Дмитрия Евсеенко.

Дальнейшая судьба гостиницы была так или иначе связана с медициной. В послевоенное время и вплоть до 1992 года в здании размещался военный госпиталь учебного отряда военно-морского флота СССР. С 1995 по 2004 год – поликлиника Пинского городского онкологического диспансера.

Заброшенное здание купил частный инвестор

В начале 2000-х здание бывшей гостиницы «Бристоль» более трёх лет пустовало. В 2004 году решением руководства города строение было выставлено на продажу. Покупатель нашёлся только через три года: в 2007 году, через аукцион, его приобрела частная компания ООО «Деметра».

Реконструкция здания бывшего военного госпиталя в Пинске обошлась около 0.000

Новый владелец приступил к реконструкции здания не сразу. Финансовый кризис, скачки курсов валют и оформление всех документов откладывали момент начала реконструкции. Только на согласование всех нюансов и разрешений ушло около полугода!

СПРАВКА МП

Здание бывшей гостиницы находится в историческом центре города, и входит в состав историко-культурной ценности категории «2». Реконструкция и все ремонтно-реставрационные работы в историко-культурных зданиях проводятся с разрешения и под надзором Министерства культуры Беларуси и под контролем куратора министерства.

Для проведения такой реконструкции готовится научно-проектная документация, которая согласовывается с Министерством культуры Республики Беларусь.

После завершения реконструкции нужно получить заключение о соответствии принимаемого в эксплуатацию объекта историко-культурной ценности утвержденному научному проекту. А это регламентируется Кодексом Республики Беларусь о культуре.

Реконструкция здания бывшего военного госпиталя в Пинске обошлась около 0.000

Только в феврале 2019 года владельцу здания удалось уладить все формальности и приступить к реконструкции.

В сентябре заблестели стеклянные окна здания, преобразился фасад. Но вот знаменитых бетонных шаров на фасаде уже не будет. В Министерстве культуры было принято соответственное решение: бетонные шары были установлены значительно позже постройки самого здания и являются нехарактерными элементами для архитектуры того периода.

По достоверным источникам, реконструкция здания обошлась примерно в 300.000 долларов США.

Реконструкция здания бывшего военного госпиталя в Пинске обошлась около 0.000

Фото с сайта poshyk.info

Что будет располагаться в здании бывшей гостиницы «Бристоль»?

Сейчас в здании полным ходом идут внутренние отделочные работы.

Практически всё вернётся на «круги своя»: в здании откроют пункты оказания социальных и медицинских услуг. Помимо этого, здесь начнут работать магазинчики и офисы.

Правда, места на 640 квадратных метрах хватит не всем желающим. Тем более, что в наличии помещения от 16 до 150 квадратов и по цене - от 7 до 10 евро.

Реконструкция здания бывшего военного госпиталя в Пинске обошлась около 0.000

 
Теги: Курсы валют
 
 
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  В Пинске восстановили ещё одно историческое здание. К сожалению, не все достопримечательности столицы Полесья сохранились до наших дней. Одни здания пустовали,...
 
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