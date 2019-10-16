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Власти не первый год хотят поднять пенсии до 40% от средней зарплаты. Почему это не удается сделать
17.10.2019 11:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Беларуси с августа выросли пенсии — как трудовые, так и социальные. Власти уже не первый год обещают поднять среднюю пенсию до 40% от средней зарплаты по стране. FINANCETUTBY посмотрел, как пенсии белорусов отличаются по регионам.
Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
Средний размер назначенных месячных пенсий в августе целом по стране составил 432,27 рубля, а по возрасту — 446,84 рубля.
В Минске, к примеру, выше всего средняя пенсия по возрасту (461 рубль), а в Гомельской области — по инвалидности (423,3 рубля) и по случаю потери кормильца (346,8 рубля).
Напомним, власти не первый год планируют поднять средний размер пенсий до 40% от средней зарплаты по стране: сначала хотели выйти на этот показатель в 2018 году, но пришлось перенести на 2019 год.
В августе средняя назначенная пенсия составляла 38,7% от средней зарплаты по стране (месяцем ранее — 35,9%). Выше всего этот показатель в Могилевской области, где в августе была самая низкая средняя зарплата, — 45,7%. В Минске этот показатель составляет 30,5%, в Витебской области — 44%, Брестской — 36,8%, Гомельской — 43,3%, Гродненской — 43,9%, Минской — 36,8%.
Получается, что выйти на пенсии в 40% от средней зарплаты по стране во многом не удается из-за Минска, где заметно выше заработки, чем в целом по республике.
В августе в Беларуси насчитывалось 2 миллиона 518,5 тысячи пенсионеров.
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В Беларуси с августа выросли пенсии — как трудовые, так и социальные. Власти уже не первый год обещают поднять среднюю пенсию до 40% от средней зарплаты по стране....
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