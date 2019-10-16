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Теперь и по закону: школьников будут кормить одинаковыми обедами

17.10.2019 11:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Возмущение президента в начале сентября вызвал факт наличия разного питания для детей, получающих еду за счет бюджета и для тех, чьи обеды оплачивают родители.

Теперь и по закону: школьников будут кормить одинаковыми обедами

Правительство Беларуси закрепило требование устанавливать для всех школьников единые по набору блюд и стоимости рационы питания в школах, соответствующая норма закреплена в постановлении от 14 октября №694 "Об организации питания обучающихся".

Школьное питание вызывает много нареканий как среди родителей, так и чиновников. После недавнего требования президента кормить всех детей одинаково Комбинаты школьного питания оперативно разработали новые меню. Теперь же требование закреплено и законодательно.

Теперь и по закону: школьников будут кормить одинаковыми обедами

© SPUTNIK / ВАЛЕРИЯ БЕРЕКЧИЯН

Так, в обновленном положении об организации питания обучающихся зафиксирована необходимость разрабатывать "рационы питания, единые по набору блюд и стоимости, в зависимости от возраста (6–10 лет, 11–13 лет, 14–17 лет) для обучающихся, которым предусмотрено питание за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов, а также за счет средств законных представителей обучающихся".

В действовавшем до сегодняшнего дня положении формулировка была более расплывчата, из-за чего школы могли менять количество блюд или их стоимость. "… дневные рационы питания, единые для учащихся, которым предусмотрено питание за счет средств республиканского и местных бюджетов, а также за счет средств родителей или иных законных представителей", - было указано в документе.

Откуда такое внимание?

Президент Александр Лукашенко 2 сентября во время посещения столовой школы №93 в Минске обратил внимание на то, что учащиеся различных категорий питаются по-разному: в частности, дети льготных категорий не имели права выбора блюд.

Он потребовал урегулировать вопрос и сделать питание для всех учеников одинаковым.

"Дети должны быть все в равных условиях. Не позорьтесь. Это дурь, которую я слышу в первый раз. Обязательно в равных условиях!" - потребовал глава государства.

Постановление правительства, закрепляющее новые требования к питанию, вступило в силу после официального опубликования.

 
Теги: Минск
 
 
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