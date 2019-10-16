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Семья Котик достойно представила Брестскую область в финале конкурса «Семья года»

17.10.2019 11:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

12 октября 2019 г. в республиканском Дворце культуры профсоюзов в г. Минске состоялся финал четвертого республиканского конкурса «Семья года».

Семья Котик достойно представила Брестскую область в финале конкурса «Семья года»

Организатором конкурса выступило Министерство труда и социальной защиты при участии Белорусского союза женщин, Федерации профсоюзов Беларуси, Минского городского исполнительного комитета, Министерства информации, Министерства культуры, областных комитетов, республиканских и международных общественных объединений, иных организаций.

Семья Котик достойно представила Брестскую область в финале конкурса «Семья года»

Конкурс направлен на укрепление духовно-нравственных основ семьи, возрождение и пропаганду семейных ценностей и традиций, повышение роли и престижа семьи в жизни общества, продвижение в обществе идеи ответственного родительства и равного участия обоих родителей в воспитании подрастающего поколения.

Семья Котик достойно представила Брестскую область в финале конкурса «Семья года»

Финал конкурса включал два задания:

Семья Котик достойно представила Брестскую область в финале конкурса «Семья года»

визитная карточка семьи «Родовод» – семьи представляют историю своего рода, семейные обычаи и традиции; представление социально значимого проекта «Моя страна – моя семья» – презентация активной жизненной позиции членов семьи, увлечений, успехов и достижений. Брестскую область в финале конкурса представили Наталья и Сергей Котики из города Бреста и их трое детей – сыновья Владимир и Андрей, дочка Мария.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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  12 октября 2019 г. в республиканском Дворце культуры профсоюзов в г. Минске состоялся финал четвертого республиканского конкурса «Семья года». Организатором...
 
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