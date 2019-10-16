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Национальные блюда Саудовской Аравии можно будет продегустировать в Малорите на «Суквецце культур»
17.10.2019 11:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
19 октября 2019 года Малорита уже в 5-й раз соберёт представителей национальных культур со всей области. Город превратится в настоящий фестивальный центр Брестчины.
Праздничные мероприятия будут проводиться в городском Доме культуры, на площадке возле Дома культуры и в сквере «Суквецце культур».
В заключительном концерте областного отборочного тура фестиваля национальных культур примут участие свыше 200 участников, представители 8 национальностей, которые представят польскую, армянскую, азербайджанскую, кабардино-балкарскую, еврейскую, туркменскую, украинскую и русскую культуры.
На фестивале будет работать
В сквере «Суквецце культур» с участием представителей этнических национальных общин-участников фестиваля будет посажено дерево «Дружбы»
За прошедшие годы фестиваль сформировал свою историю и стал значительным событием в культурной жизни нашей области, он является стимулом появления новых, самобытных национальных творческих коллективов.
В очередной раз фестиваль национальных культур «Суквецце культур» будет знакомить участников и зрителей с творчеством богатого соцветия различных этнических культур, подчеркнёт национальную особенность и самобытную культуру белорусского народа.
Источник: ГУК "Брестский областной
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19 октября 2019 года Малорита уже в 5-й раз соберёт представителей национальных культур со всей области. Город превратится в настоящий фестивальный центр Брестчины....
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