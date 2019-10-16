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Национальные блюда Саудовской Аравии можно будет продегустировать в Малорите на «Суквецце культур»

17.10.2019 11:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

19 октября 2019 года Малорита уже в 5-й раз соберёт представителей национальных культур со всей области. Город превратится в настоящий фестивальный центр Брестчины.

Национальные блюда Саудовской Аравии можно будет продегустировать в Малорите на «Суквецце культур»

Праздничные мероприятия будут проводиться в городском Доме культуры, на площадке возле Дома культуры и в сквере «Суквецце культур».

В заключительном концерте областного отборочного тура фестиваля национальных культур примут участие свыше 200 участников, представители 8 национальностей, которые представят польскую, армянскую, азербайджанскую, кабардино-балкарскую, еврейскую, туркменскую, украинскую и русскую культуры.

На фестивале будет работать выставка народного творчества и национальных кухонь «Куточкі талентаў і густаў», где представят изделия декоративно-прикладного творчества и свои национальные блюда 45 представителей казахской, башкирской, чувашской, узбекской, молдавской, русской, украинской культур. Также гости праздника смогут продегустировать национальные блюда Саудовской Аравии.

Национальные блюда Саудовской Аравии можно будет продегустировать в Малорите на «Суквецце культур»

В сквере «Суквецце культур» с участием представителей этнических национальных общин-участников фестиваля будет посажено дерево «Дружбы»

За прошедшие годы фестиваль сформировал свою историю и стал значительным событием в культурной жизни нашей области, он является стимулом появления новых, самобытных национальных творческих коллективов.

В очередной раз фестиваль национальных культур «Суквецце культур» будет знакомить участников и зрителей с творчеством богатого соцветия различных этнических культур, подчеркнёт национальную особенность и самобытную культуру белорусского народа.

Источник: ГУК "Брестский областной
общественно-культурный центр"

 
 
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  19 октября 2019 года Малорита уже в 5-й раз соберёт представителей национальных культур со всей области. Город превратится в настоящий фестивальный центр Брестчины....
 
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