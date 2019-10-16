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Похождения фокусницы, которой продавцы отдают сдачу а денег она не платит, продолжаются

17.10.2019 11:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

После выхода материала о женщине, которая умудряется в разных магазинах получить сдачу с 100-рублёвой купюры, и не отдаёт её, нам ещё поступила информация о её похождениях в других магазинах.

Похождения фокусницы, которой продавцы отдают сдачу а денег она не платит, продолжаются

Оказывается, она "наследила" в разных местах.

Похождения фокусницы, которой продавцы отдают сдачу а денег она не платит, продолжаются

Смотрите фото и видео, может быть сможете узнать её. По некоторым сведениям, это так называемый "гастролёр". В таком случае, её уже нет в городе.

Похождения фокусницы, которой продавцы отдают сдачу а денег она не платит, продолжаются

Так же есть предположение, что без элементов психологического воздействия тут не обошлось, иначе сложно понять, как такое может быть - люди действительно добровольно отдают деньги из кассы и ничего не получают за товар.

Похождения фокусницы, которой продавцы отдают сдачу а денег она не платит, продолжаются

Если вы располагаете фото- или видеоинформацией подобного характера - присылайте нам, будем искать!

Похождения фокусницы, которой продавцы отдают сдачу а денег она не платит, продолжаются

Суммы, которые мошеннице удаётся "собрать" таким образом довольно небольшие - 100-200 рублей с магазина, однако как правило продавцам приходится компенсировать их, а это большая часть зарплаты. Иногда "скидываются" всем коллективом.

 
 
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