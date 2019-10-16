Кроссовер Volvo XC40 Recharge стал первым электромобилем шведской марки

Источник материала: Tut.by

Компания Volvo представила накануне электрическую версию кроссовера XC40 — XC40 Recharge («перезагрузка», «перезарядка» в переводе). Впредь такой приставкой станут обозначаться все электрифицированные модели бренда.





На протяжении последующих пяти лет Volvo будет каждый год выводить на рынок новую модель с электрическим или гибридным приводом. Компания рассчитывает, что к 2025 году одну половину общего объема продаж составят именно электромобили, а другую — гибриды. Первенцем семейства Recharge стал переведенный на электротягу компактный кроссовер XC40. Напомним, что несколько недель назад шведы поделились первыми подробностями о машине, рассказав об особенностях силовой структуры кузова и компоновке электрических узлов и агрегатов.





Как и исходный кроссовер, 4,42-метровый XC40 Recharge базируется на модульной платформе CMA, но адаптированная для использования электрических компонентов. Тяговая батарея емкостью 78 кВтч установлена под полом и интегрирована в силовую структуру кузова — она снабжает энергией пару электродвигателей (по одному на каждую ось) суммарной мощностью 408 лошадиных сил. Точно такая же установка используется и на показанном в начале года компактном лифтбеке Polestar 2 .





Батарея XC40 Recharge обеспечивает пробег на одной зарядке более 400 км (по стандарту WLTP), а подзарядить ее до 80% можно за 40 минут — с помощью терминала быстрой зарядки. Из-за особенностей компоновки дорожный просвет у электрической версии равен 175 мм против 211 мм у XC40 с традиционным ДВС.





Кроме того, у XC40 Recharge сократился объем багажника — с 460 л до 413 л, зато небольшой 31-литровый багажный отсек предусмотрен в передней части под капотом. Салон электрического кроссовера примечателен новой мультимедиа-системой на базе Android, с вертикальным дисплеем и полностью объединенной с цифровой платформой Volvo on Call. С ее помощью владельцы смогут отслеживать уровень заряда и состояние батареи, а также управлять некоторыми функциями — прогрев салона в холодный зимний день, поиск машины на парковке, блокировка и разблокировка дверей.





Продажи XC40 Recharge начнутся в конце следующего года — в Европе ориентировочная стартовая стоимость электрического «паркетника» Volvo составит около 40 тысяч евро.