Белорусский муж Лолиты подал на развод

Источник материала: Tut.by

В начале июля Лолита сообщила в своем инстаграме о том, что разводится в пятый раз. Их отношения с тренером-белорусом Дмитрием Ивановым продлились 9 лет. Однако, как выяснилось , на развод он подал лишь буквально пару недель назад.

Московский суд зарегистрировал исковое заявление Дмитрия о расторжении брака с Лолитой Милявской 2 октября. Отметим, что развод с молодым белорусом станет для певицы пятым по счету.



Скриншот: 5-tv.ru

Ранее Лолита писала:

«Мы с Димой решили, что наступила пора расстаться. Мы очень ровно стали относиться друг к другу в последнее время. Чтобы не превратиться в людей, постоянно выясняющих отношения, это выход!

У меня был замечательный „молодой“ муж целых 9 лет. Я ему желаю всего самого лучшего совершенно искренне. Честно, переживала неделю, а потом плюнула. Горжусь его смелостью, ведь мог бы остаться и терпеть меня всю жизнь».

Также СМИ уже знают, к кому от Лолиты ушел Дмитрий. Ее зовут Ольга Кулиева, она тоже белоруска . Дмитрий и Ольга близки давно, их отношения завязались во время брака Иванова с Милявской.