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Белорусский муж Лолиты подал на развод
Источник материала: Tut.by
В начале июля Лолита
Московский суд зарегистрировал исковое заявление Дмитрия о расторжении брака с Лолитой Милявской 2 октября. Отметим, что развод с молодым белорусом станет для певицы пятым по счету.
Ранее Лолита писала:
«Мы с Димой решили, что наступила пора расстаться. Мы очень ровно стали относиться друг к другу в последнее время. Чтобы не превратиться в людей, постоянно выясняющих отношения, это выход!
У меня был замечательный „молодой“ муж целых 9 лет. Я ему желаю всего самого лучшего совершенно искренне. Честно, переживала неделю, а потом плюнула. Горжусь его смелостью, ведь мог бы остаться и терпеть меня всю жизнь».
Также СМИ уже знают, к кому от Лолиты ушел Дмитрий. Ее зовут
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Певица объявила о нем еще в июле.
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