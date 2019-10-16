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Минские дворники трясли дерево, чтобы подмести опавшие листья. У соцсетей истерика

17.10.2019 10:52 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Вчера, 16 октября, в 9:47 утра в беларуском Twitter'е появилось видео, на котором дворники необычным способом подметают улицу. Ролик длится всего семь секунд, но сегодня, 17 октября, его посмотрели больше четырех тысяч раз, и видео обсуждает, кажется, вся социальная сеть. Мы заметили, как много внимания приковано к этому инфоповоду, и решили показать, что так взволновало беларусов.

Ролик с подписью «А вы думали, почему в городе так много листьев?» опубликовали в профиле @krispastushik. Автор видео — Кристина Пастушик. Девушка подтвердила KYKY, что запись она сделала на минской улице Карла Маркса. В кадре видны две женщины в оранжевых рабочих формах: одна подметает мусор, а вот вторая безжалостно трясет дерево — вероятно, для того, чтобы собрать опавшие листья (но сначала они должны опасть). В общем, смотрите:

Как реагирует интернет

Видео стали репостить беларусы и переопубликовывать СМИ. Вот, что пишут люди:

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