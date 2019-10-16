Минские дворники трясли дерево, чтобы подмести опавшие листья. У соцсетей истерика

Источник материала: KYKY

Вчера, 16 октября, в 9:47 утра в беларуском Twitter'е появилось видео, на котором дворники необычным способом подметают улицу. Ролик длится всего семь секунд, но сегодня, 17 октября, его посмотрели больше четырех тысяч раз, и видео обсуждает, кажется, вся социальная сеть. Мы заметили, как много внимания приковано к этому инфоповоду, и решили показать, что так взволновало беларусов.

Ролик с подписью «А вы думали, почему в городе так много листьев?» опубликовали в профиле @krispastushik . Автор видео — Кристина Пастушик. Девушка подтвердила KYKY, что запись она сделала на минской улице Карла Маркса. В кадре видны две женщины в оранжевых рабочих формах: одна подметает мусор, а вот вторая безжалостно трясет дерево — вероятно, для того, чтобы собрать опавшие листья (но сначала они должны опасть). В общем, смотрите:

А вы думали почему в городе так много листьев? pic.twitter.com/OlCoH4HEGC — крис (@krispastushik) October 16, 2019

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