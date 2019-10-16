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Знакомимся в деталях с iPhone XR
17.10.2019 11:25 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Вариации цветов корпуса, дизайн и дисплей
Приверженцы всего классического могут
Процессор, память и другое железо iPhone XR
64, 128 и 256 Гб. - это три вида объема памяти, которыми комплектуется девайс. Если будущий пользователь не планирует хранить на накопителе огромное количество контента, то он может смело обойтись наиболее доступным по цене вариантом с 64 Гб. Остальное "железо" следующее:
Изюминка 10 модели - Face ID
Если ранее использовался Touch ID, то теперь ему на замену пришел Face ID. Второй идентифицирует владельца по лицу. Пользователь может быть в очках, в шляпе или даже с бородой и это не станет преградой для работы передовой технологии. Стоит напомнить, что Face ID является уникальной опцией Apple. Это удобное и эффективное новшество, которым не может похвастаться более ни один смартфон иного бренда.
Объективы девайса
Основная камера имеет разрешение в 12 Мп. а внутренняя в 7 Мп. Про качество снимков сложно сказать что-то плохое. Они насыщены миллионами оттенков и выглядят вполне реалистично. Единственное, что отсутствует в iPhone XR - это оптический зум. Он тут лишь программный. Связано это с тем, что гаджет имеет лишь один фронтальный объектив. В X и XS maх их по два. Запись видео происходит на скорости в 60 кадров в секунду и в передовом формате 4K.
Водонепроницаемость
Гаджет имеет корпус, защищенный от влаги по технологии IP67. Брать с собой устройство в душ, конечно же, не следует, а также купаться с ним где-нибудь в озере. Но, если попасть с Айфон XR под дождь или обронить его в лужу, то неприятных последствий удастся избежать.
Комплектация
Несмотря на то, что гаджет поддерживает функцию беспроводной зарядки, последней в комплекте нет. Есть лишь обычное зарядное устройство, а также классическая гарнитура для Lightning разъема
Заключение
Мобильный ряд смартфонов Apple, выпускаемых и по сей день, включает в себя iPhone 7, 8 и 10 модели в различных вариациях. Взглянуть стоит на устройства 10 серии, именуемой еще, как X. В данном сегменте наиболее доступной по цене моделью является
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Apple Вариации цветов корпуса, дизайн и дисплей Приверженцы всего классического могут купить iPhone XR в черном или белом...
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