Знакомимся в деталях с iPhone XR

Вариации цветов корпуса, дизайн и дисплей

Приверженцы всего классического могут купить iPhone XR в черном или белом исполнении. Если же хочется выделиться или подчеркнуть собственную неординарность, то сделать акцент в пользу гаджета в красном, коралловом, желтом или синем оттенке. В целом в каждом спектре мобильное устройство смотрится эстетично и современно. Дизайн Айфона можно смело назвать удачным, и он полностью соответствует концепции Apple. Смартфон комплектуется LCD дисплеем диагональю в 6,1 дюйма и разрешением в 1790 на 820 точек. Цветопередача у него достойная, а данные на экране видно под разными углами. Корпус закруглен со всех сторон, а традиционный разъем для наушников отсутствует.

Процессор, память и другое железо iPhone XR

64, 128 и 256 Гб. - это три вида объема памяти, которыми комплектуется девайс. Если будущий пользователь не планирует хранить на накопителе огромное количество контента, то он может смело обойтись наиболее доступным по цене вариантом с 64 Гб. Остальное "железо" следующее:

процессор A12 Bionic. Один из лучших процессоров компании Apple. Если посмотреть результаты тестов этого чипсета в интернете, то можно заметить, что они весьма и весьма многообещающие

4-х ядерный графический процессор. По сравнению с предшественником обрабатывает задачи в два раза быстрее

3 Гб. оперативной памяти. Неплохой показатель. Его будет достаточно и сегодня, и спустя 3-4 года.

Изюминка 10 модели - Face ID

Если ранее использовался Touch ID, то теперь ему на замену пришел Face ID. Второй идентифицирует владельца по лицу. Пользователь может быть в очках, в шляпе или даже с бородой и это не станет преградой для работы передовой технологии. Стоит напомнить, что Face ID является уникальной опцией Apple. Это удобное и эффективное новшество, которым не может похвастаться более ни один смартфон иного бренда.

Объективы девайса

Основная камера имеет разрешение в 12 Мп. а внутренняя в 7 Мп. Про качество снимков сложно сказать что-то плохое. Они насыщены миллионами оттенков и выглядят вполне реалистично. Единственное, что отсутствует в iPhone XR - это оптический зум. Он тут лишь программный. Связано это с тем, что гаджет имеет лишь один фронтальный объектив. В X и XS maх их по два. Запись видео происходит на скорости в 60 кадров в секунду и в передовом формате 4K.

Водонепроницаемость

Гаджет имеет корпус, защищенный от влаги по технологии IP67. Брать с собой устройство в душ, конечно же, не следует, а также купаться с ним где-нибудь в озере. Но, если попасть с Айфон XR под дождь или обронить его в лужу, то неприятных последствий удастся избежать.

Комплектация

Несмотря на то, что гаджет поддерживает функцию беспроводной зарядки, последней в комплекте нет. Есть лишь обычное зарядное устройство, а также классическая гарнитура для Lightning разъема

Заключение

Мобильный ряд смартфонов Apple, выпускаемых и по сей день, включает в себя iPhone 7, 8 и 10 модели в различных вариациях. Взглянуть стоит на устройства 10 серии, именуемой еще, как X. В данном сегменте наиболее доступной по цене моделью является Айфон XR . Забегая вперед, нужно отметить, что этот смартфон очень быстро смог снискать популярность среди поклонников продукции Apple.

*на правах рекламы.