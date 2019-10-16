ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Знакомимся в деталях с iPhone XR

17.10.2019 11:25 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Знакомимся в деталях с iPhone XR
Apple

Вариации цветов корпуса, дизайн и дисплей

Приверженцы всего классического могут купить iPhone XR в черном или белом исполнении. Если же хочется выделиться или подчеркнуть собственную неординарность, то сделать акцент в пользу гаджета в красном, коралловом, желтом или синем оттенке. В целом в каждом спектре мобильное устройство смотрится эстетично и современно. Дизайн Айфона можно смело назвать удачным, и он полностью соответствует концепции Apple. Смартфон комплектуется LCD дисплеем диагональю в 6,1 дюйма и разрешением в 1790 на 820 точек. Цветопередача у него достойная, а данные на экране видно под разными углами. Корпус закруглен со всех сторон, а традиционный разъем для наушников отсутствует.

Процессор, память и другое железо iPhone XR

64, 128 и 256 Гб. - это три вида объема памяти, которыми комплектуется девайс. Если будущий пользователь не планирует хранить на накопителе огромное количество контента, то он может смело обойтись наиболее доступным по цене вариантом с 64 Гб. Остальное "железо" следующее:

  • процессор A12 Bionic. Один из лучших процессоров компании Apple. Если посмотреть результаты тестов этого чипсета в интернете, то можно заметить, что они весьма и весьма многообещающие
  • 4-х ядерный графический процессор. По сравнению с предшественником обрабатывает задачи в два раза быстрее
  • 3 Гб. оперативной памяти. Неплохой показатель. Его будет достаточно и сегодня, и спустя 3-4 года.

Изюминка 10 модели - Face ID

Если ранее использовался Touch ID, то теперь ему на замену пришел Face ID. Второй идентифицирует владельца по лицу. Пользователь может быть в очках, в шляпе или даже с бородой и это не станет преградой для работы передовой технологии. Стоит напомнить, что Face ID является уникальной опцией Apple. Это удобное и эффективное новшество, которым не может похвастаться более ни один смартфон иного бренда.

Объективы девайса

Основная камера имеет разрешение в 12 Мп. а внутренняя в 7 Мп. Про качество снимков сложно сказать что-то плохое. Они насыщены миллионами оттенков и выглядят вполне реалистично. Единственное, что отсутствует в iPhone XR - это оптический зум. Он тут лишь программный. Связано это с тем, что гаджет имеет лишь один фронтальный объектив. В X и XS maх их по два. Запись видео происходит на скорости в 60 кадров в секунду и в передовом формате 4K.

Водонепроницаемость

Гаджет имеет корпус, защищенный от влаги по технологии IP67. Брать с собой устройство в душ, конечно же, не следует, а также купаться с ним где-нибудь в озере. Но, если попасть с Айфон XR под дождь или обронить его в лужу, то неприятных последствий удастся избежать.

Комплектация

Несмотря на то, что гаджет поддерживает функцию беспроводной зарядки, последней в комплекте нет. Есть лишь обычное зарядное устройство, а также классическая гарнитура для Lightning разъема

Заключение

Мобильный ряд смартфонов Apple, выпускаемых и по сей день, включает в себя iPhone 7, 8 и 10 модели в различных вариациях. Взглянуть стоит на устройства 10 серии, именуемой еще, как X. В данном сегменте наиболее доступной по цене моделью является Айфон XR. Забегая вперед, нужно отметить, что этот смартфон очень быстро смог снискать популярность среди поклонников продукции Apple.

*на правах рекламы.

 
 
Ссылка на источник 35
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Apple Вариации цветов корпуса, дизайн и дисплей Приверженцы всего классического могут купить iPhone XR в черном или белом...
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь уступает почти всем странам тропической Африки по скорости интернета
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика