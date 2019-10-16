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Налоговые службы назвали десять крупнейших налогоплательщиков Минска за девять месяцев 2019 года

17.10.2019 10:46 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Налоговые службы назвали десять крупнейших налогоплательщиков Минска за девять месяцев 2019 года

Почти треть доходов консолидированного бюджета Минска сформировано 10 крупными организациями. За январь-сентябрь 2019 года данными организациями уплачено в бюджет 2,8 млрд рублей, сообщает пресс-центр городской инспекции МНС.

По итогам девяти месяцев текущего года в десятку крупных плательщиков Минска вошли: ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», ЗАО «Белорусская нефтяная компания», РУП «Минскэнерго», ООО «Табак-инвест», СООО «Мобильные ТелеСистемы», ИООО «Лукойл Белоруссия», ЗАО «Минский завод виноградных вин», унитарное предприятие «А1», ОАО «Минск Кристалл» - управляющая компания холдинга «Минск Кристалл Групп», ООО «Евроторг», пишет primepress.by.

Как сообщили в ИМНС, всего в Минске осуществляют деятельность 135,7 тыс. субъектов хозяйствования. В составе хозяйствующих субъектов 58,3 тыс. организаций и 77,4 тыс. индивидуальных предпринимателей. Кроме этого, плательщиками налогов (сборов) являются 264,7 тыс. граждан.

 
Теги: Минск
 
 
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Почти треть доходов консолидированного бюджета Минска сформировано 10 крупными организациями. За январь-сентябрь 2019 года данными организациями уплачено в бюджет...
 
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