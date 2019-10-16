Налоговые службы назвали десять крупнейших налогоплательщиков Минска за девять месяцев 2019 года

Источник материала: Ежедневник





Почти треть доходов консолидированного бюджета Минска сформировано 10 крупными организациями. За январь-сентябрь 2019 года данными организациями уплачено в бюджет 2,8 млрд рублей, сообщает пресс-центр городской инспекции МНС.

По итогам девяти месяцев текущего года в десятку крупных плательщиков Минска вошли: ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», ЗАО «Белорусская нефтяная компания», РУП «Минскэнерго», ООО «Табак-инвест», СООО «Мобильные ТелеСистемы», ИООО «Лукойл Белоруссия», ЗАО «Минский завод виноградных вин», унитарное предприятие «А1», ОАО «Минск Кристалл» - управляющая компания холдинга «Минск Кристалл Групп», ООО «Евроторг», пишет primepress.by .

Как сообщили в ИМНС, всего в Минске осуществляют деятельность 135,7 тыс. субъектов хозяйствования. В составе хозяйствующих субъектов 58,3 тыс. организаций и 77,4 тыс. индивидуальных предпринимателей. Кроме этого, плательщиками налогов (сборов) являются 264,7 тыс. граждан.