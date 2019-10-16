«Профессия — защищать Родину». Подвиги и промахи маршала Гречко

Источник материала: Аргументы и факты

В первой половине 1970-х годов представители высшего командного состава Советской Армии два раза в неделю в семь утра прибывали на Ленинградский проспект, во Дворец тяжелой атлетики. Там солидные маршалы поступали в распоряжение строгого тренера, который приступал к полуторачасовой тренировке, гоняя подопечных, невзирая на чины и звания.

Прогулять физподготовку было никак нельзя — ее в обязательном порядке ввел лично министр обороны СССР Андрей Гречко.

«Это же просто игра!»

Сам маршал считал, что держать себя в форме просто необходимо. Помимо общефизической подготовки он много времени посвящал большому теннису.

Нынешний глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в 1960-х годах проходил военную службу в ЦСКА. Будучи мастером спорта, он несколько раз играл против Гречко в парных матчах.

Как-то раз партнер Тарпищева мячом угодил министру в живот. Удар был настолько сильным, что Гречко рухнул на колени. Охрана Гречко среагировала моментально — виновника скрутили, заломив ему руки за спину. Неизвестно, чем бы это кончилось, но тут пришедший в себя Гречко крикнул:

— Вы что, с ума сошли? Это же просто игра!

Охрана отпустила теннисиста, успевшего пережить самые неприятные мгновенья в жизни.

В этом эпизоде, наверное, проявилась вся противоречивость Андрея Гречко. Одни считали его жестким и надменным человеком, окружающим себя свитой, готовой выполнить все пожелания шефа, другие — настоящим солдатом, слугой народа, всегда готовым помочь и близким, и почти незнакомым людям.



Андрей Гречко. Фото: РИА Новости / Филатов

Кавалерист из Голодаевки

Он родился 17 октября 1903 года в Ростовской области, в деревне с говорящим названием Голодаевка. Андрей был 13-м ребенком в семье.

В 1919 году через Голодаевку проходили кавалеристы Первой Конной армии. Конный транспорт сельчан мобилизовали для доставки боеприпасов. Андрей вызвался сам везти снаряды и патроны, а затем упросил командира одного из эскадронов принять его на службу. Парню в тот момент было 16 лет.

Так началась военная карьера Андрея Гречко. Гражданскую войну он закончил рядовым, потом прошел курсы красных командиров. В 1926 году Гречко окончил кавалерийскую школу, после которой вступил в должность командира взвода.

Несколько лет спустя он продолжил обучение в Военной академии им. Фрунзе, после которой стал командиром кавалерийского полка.

В 1939 году Гречко, этнический украинец, в качестве начальника штаба Особой кавалерийской дивизии Белорусского Особого военного округа участвовал в возвращении территорий Западной Белоруссии и Западной Украины, захваченных Польшей в период Гражданской войны.



Андрей Гречко во время своего официального визита в Индию встретился с премьер-министром Индии г-жой Индирой Ганди и министром обороны Индии Свараном Сингхом (справа). Фото: РИА Новости

На войне как на войне

Перед началом Великой Отечественной войны Андрей Гречко учился в Академии Генштаба. Поэтому начал войну он вместе с другими слушателями Академии в Генштабе, где помогал анализировать оперативную остановку и вырабатывать решения.

В июле 1941 года Гречко было присвоено звание полковника. Он был назначен командиром 34-й кавалерийской дивизии.

Кавалеристы Гречко вели тяжелые оборонительные бои в Украине. В январе 1942 года он, ставший генерал-майором, был назначен командиром 5-го кавалерийского корпуса.

Гречко воевал в Донбассе, держал оборону под Туапсе, в качестве командующего 56-й армией наступал на Краснодар и освобождал Таманский полуостров.

В декабре 1943 года генерал-полковник Гречко был назначен командующим 1-й гвардейской армией, с которой прошел всю Европу и завершил войну в Праге.



Андрей Гречко поздравляет войска с первомайским праздником. 1967 год. Фото: РИА Новости / А. Поликашин

Чем Гречко возмутил Хрущева?

Андрей Антонович не относился к числу самых ярких военачальников Великой Отечественной войны, но стал заметной фигурой в мирное время. В июне 1953 года в качестве Главнокомандующего Группой советских оккупационных войск в Германии он помогал властям ГДР подавлять мятеж, который одни сегодня называют «народным восстанием», а другие — «вылазкой недобитых фашистов».

В 1955 году Гречко был назначен первым заместителем министра обороны СССР, главнокомандующим Сухопутными войсками СССР. Ему было присвоено высшее воинское звание — «Маршал Советского Союза».

А в 1958 году, с легкой руки Хрущева, Андрею Гречко за мужество и героизм в годы войны было присвоено звание Героя Советского Союза.

Но в отношениях с Хрущевым у Гречко было не все так гладко. Маршал, ставший главнокомандующим Объединёнными ВС государств — участников Варшавского договора, разрабатывал планы боевых действий в Европе. Обычное военное планирование не понравилось Хрущеву во время доклада, который бросил «Вы в Наполеоны метите, а про ядерное оружие забыли!». Сам Никита Сергеевич был убежден, что ракеты и бомбы лишают страну необходимости развивать обычные вооружения. Впрочем, уйти вскоре пришлось не Гречко, а Хрущеву, отстраненном от власти соратниками по партии.

В 1967 году после смерти маршала Малиновского Андрей Гречко был назначен министром обороны СССР.

От «дедовщины» до «Офицеров»

Время было не самое простое. Многолетний глава МИД СССР Андрей Громыко вспомнил, что ему приходилось работать в тесной связке Гречко, координируя действия обоих ведомств. Там, где не хватало сил дипломатии, в дело вступали военные. Ввод войск в Чехословакию, конфликт с Китаем на Даманском, противостояние на Ближнем Востоке, где активно действовали наши военные специалисты — назвать это время мирным и спокойным для министра обороны никак нельзя.

Гречко называют и отцом «дедовщины» в Советской Армии. Дело в том, что при нем был сокращен срок службы с 3 до 2 лет в армии, и с 4 до 3 лет на флоте. Образовавшийся дефицит призывников решено было ликвидировать за счет тех, кто ранее был осужден к лишению свободы. Считается, что новобранцы из числа отсидевших и заразили армию уголовными традициями и неуставными взаимоотношениями.

В то же время маршал имел прямое отношение к созданию картины, благодаря которой тысячи мальчишек выбрали военную карьеру, и которая до сих пор остается популярной.

Фразу «Есть такая профессия — защищать Родину» в нашей стране знает каждый. Но мало кому известно, что принадлежит она Андрею Гречко. Общаясь с кинематографистами, министр обороны заметил, что нужен фильм, который расскажет о нелегкой судьбе офицерских жен. Из этой идеи и родился фильм «Офицеры».

В Госкино, кстати, картину не оценили, и, возможно, ее бы ждала нелегкая судьба, но фильм увидела жена Андрея Гречко, сказавшая: «Это все про нас!» Министр обратился к Брежневу, тому картина пришлась по вкусу, после чего генсек приказал Госкино провести повторный прокат фильма, ранее выпущенного в сезон отпусков. В результате «Офицеры» собрали более 53 млн зрителей и заняли в прокате в 1971 году 1-е место.

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Спортивный фанат

Мы уже говорили о том, что Гречко держал себя в хорошей физической форме и того же требовал от подчиненных. Но спорт министр обороны любил и как болельщик. Как в свое время Василий Сталин, Гречко старался собирать в армейские клубы лучших из лучших. Маршал обеспечивал атлетов квартирами, машинами, хорошими окладами, то есть создавал все условия.

Знаменитый армейский футболист Юрий Нырков воспоминал: «Для ЦСКА Гречко сделал больше, чем все министры обороны СССР, вместе взятые. Именно благодаря ему клуб получил в своё распоряжение не только новый стадион, но и манеж, и базу в Архангельском, и массу других спортивных сооружений. Андрей Антонович был футбольным фанатом в хорошем смысле этого слова. В ЦСКА души не чаял. Помню, когда после войны мы приезжали играть в Киев, где Гречко был командующим военным округом, он всегда нас встречал и принимал у себя. Ходил на наши матчи. А перебравшись в Москву, внимания ЦСКА стал уделять ещё больше. Сколько же хорошего он сделал для клуба! Жаль, другие военачальники, возглавлявшие Министерства обороны, этим не отличались. Малиновского, Устинова, Соколова спорт-то не шибко интересовал. Главным их увлечением была охота».

Но, обеспечивая спортсменов всем необходимым, Гречко строго спрашивал за результаты. Сильно провинившихся мог запросто отправить служить куда-нибудь в СКА (Хабаровск), а то и вовсе в строевую часть.

Летом 1969 года футбольный ЦСКА в полуфинале Кубка СССР в Ростове-на-Дону проиграл местному СКА — 0:1. Министр обороны был в ярости. Казалось бы, оба клуба армейские. Но Гречко всю душу вкладывал в ЦСКА, предоставив ростовчан заботам командующего Северо-Кавказским военным округом.

Когда столичные армейцы прибыли на аэродром, чтобы вернуться в Москву, там их должен был ждать самолет, выделенный министром. Его, однако, не оказалось — по приказу маршала, лайнер улетел без футболистов. Провинившимся игрокам ЦСКА пришлось выкручиваться, искать билеты, а по прибытии в Москву руководство команды отправилось на «ковер» к Гречко.

Зато в 1970 году, когда футбольный ЦСКА после 19-летнего перерыва выиграл чемпионат СССР, счастливый министр обороны буквально осыпал победителей различными благами.



Андрей Гречко на борту противолодочного корабля. Маневры "Океан" - самые крупные учениями в истории ВМФ СССР. 14 апреля - 8 мая. Фото: РИА Новости / Лев Поликашин

«Дедушка спит в кресле, дедушке холодно»

Маршалу было уже за 70, но он оставался в отличной форме и своей работоспособностью удивлял даже куда более молодых. Поэтому его смерть до сих пор окутана множеством слухов.

В апреле 1976 года начальник охраны министра прибыл к нему домой, чтобы отвезти его на совещание к 8:30. По заведенной традиции, Гречко завтракал дома, после чего выезжал на работу. Но в тот день выяснилось, что маршал еще не выходил из своей комнаты.

Входить в комнату, где Андрей Антонович отдыхал или работал, не разрешалось никому из домашних. Исключением была только маленькая правнучка, в которой министр души не чаял. Ребенка и отправили в комнату, чтобы он поторопил маршала.

Девочка вернулась быстро и сказала: «Дедушка спит в кресле, дедушке холодно, его надо накрыть одеялом».

Начальник охраны понял то, чего не мог понять маленький ребенок. Бросившись в комнату, офицер убедился — Гречко мертв.

Как установили врачи, смерть наступила еще вечером, около 21 часа. Маршал, сидя в кресле, читал статью о здоровье. По мнению экспертов, у министра обороны оторвался тромб, и он умер практически мгновенно.

Похоронили Гречко так, как было положено в соответствии с его статусом — урну с прахом поместили в нишу в Кремлевской стене.