﻿ Ожесточенный бой тигров за территорию сняли на видео в Индии. 21.by
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Ожесточенный бой тигров за территорию сняли на видео в Индии

17.10.2019 11:40 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В индийском Национальном парке Рантамбор два тигра устроили схватку за территорию прямо под объективами камер. Эти хищники часто вступают в бой за свои владения, но снять это на видео удается далеко не всегда: тигры опасны сами по себе и тщательно охраняют места, где они обитают. Посмотрите, как прошла эта драка.

 
 
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