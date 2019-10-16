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Ожесточенный бой тигров за территорию сняли на видео в Индии
Источник материала: Tut.by
В индийском Национальном парке Рантамбор два тигра устроили схватку за территорию прямо под объективами камер. Эти хищники часто вступают в бой за свои владения, но снять это на видео удается далеко не всегда: тигры опасны сами по себе и тщательно охраняют места, где они обитают. Посмотрите, как прошла эта драка.
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Снять такое удается нечасто.
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