Ожесточенный бой тигров за территорию сняли на видео в Индии

Источник материала: Tut.by

В индийском Национальном парке Рантамбор два тигра устроили схватку за территорию прямо под объективами камер. Эти хищники часто вступают в бой за свои владения, но снять это на видео удается далеко не всегда: тигры опасны сами по себе и тщательно охраняют места, где они обитают. Посмотрите, как прошла эта драка.