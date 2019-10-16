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«Результат будет заметен быстрее». Как танцы помогают привести себя в форму и в 50+

17.10.2019 11:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мы продолжаем проект «Худеем вместе», в рамках которого тренер, стилист и психолог работают с парой, готовой пройти этот непростой путь вместе с редакцией и стать немного ближе к своему «Я-идеальному». В основу тренировок наших участников лег электрофитнес. Также они побывали на занятиях в бассейне, с лошадьми и на свежем воздухе, а также встретились с психологом. Следующий шаг — танцы.







Великолепная эмоциональная зарядка, а не только хорошая физическая нагрузка

— Танцы отлично подходят для постановки правильной осанки, развития пластичности, укрепления мышечного каркаса и улучшения подвижности в суставах, — рассказывает тренер Екатерина Островская. — Да и в целом это хорошая нагрузка, так как человек находится в постоянном движении.

Во время занятий танцами задействованы не только все основные группы мышц, но и мозг. Потому танцы — прекрасный способ помочь его работе. Плюс это великолепная эмоциональная зарядка, а не только хорошая физическая нагрузка.

Заниматься танцами можно с раннего детства. Эта активность подходит людям любого возраста. Чтобы им обучаться, не нужно владеть какими-то специальными навыками. Сейчас много школ, которые с нуля помогают освоить любой стиль танца.




Для нашей пары мы выбрали танго. Когда ты его танцуешь, у тебя работает все тело, даже нос. (Смеется.). Ведь ты должен понять, в какую сторону его нужно повернуть.

Конечно же, танцы помогают похудеть. Но нужно помнить, что они — только дополнительная активность. Помимо танцев, если вы хотите привести себя в форму, должна быть основная активность. У наших героев, к примеру, это электрофитнес.

Заниматься танцами нужно 2−3 раза в неделю. Так как пара у нас возрастная, им будет достаточно двух занятий. Продолжительность: от 40 минут до 1,5 часа. Однако самое важное, выбрать свой стиль и ходить на тренировки с удовольствием, а не заставлять себя. При таких условиях результат будет заметен намного быстрее.

«Было сложно слушаться мужа»

В студию танцев «Квартал» участники проекта «Худеем вместе!» Наталья Петровна и Анатолий Владимирович приходят в отличном настроении: они заранее знали, что будет занятие по танцам и усердно к нему готовились. В зале их уже ожидают Екатерина Островская и пара тренеров, которые и будут обучать наших героев аргентинскому танго.

— Ура! Здорово! — реагирует на новость Анатолий Владимирович. — Танго — это мой танец, я счастлив.

Танцами они с женой никогда профессионально не занимались. Однако этот вид искусства им близок. Ведь танцы неразлучны с музыкой, а Наталья Петровна и Анатолий Владимирович — люди музыкальные. Оба были участниками школьного вокально-инструментального ансамбля, где Анатолий Владимирович играл на гитаре, а Наталья Петровна — была солисткой.



Начинается обучение с правильного настроя на танец и прочувствования партнерами друг друга в движении. Поэтому первое, что они делают, — слегка покачиваются из стороны в сторону, чтобы уловить ритм.

Затем — базовые шаги, связки между ними, выстраивание фигур, рисунков танго. Разучивают их по отдельности и без музыки, а затем все движения соединяют в единую композицию и пробуют воспроизвести ее уже под мелодию.

— Это и было самое сложное — соединить все движения и правильно выстроить рисунок танца, — призналась после занятия Наталья Петровна. — Мы немного запутались с паузами, между шагами, из-за чего несколько раз сбивались с ритма. Но это только подстегивало нас.

Также мне было сложно слушаться мужа — в танго ведет именно мужчина, — и я стремилась перетянуть инициативу на себя, из-за чего тренер мне несколько раз делал замечания.



— А мне как раз больше всего в этом танце понравилось, что веду именно я, — с улыбкой отмечает Анатолий Владимирович и добавляет: — Действительно, хотелось бы освоить танго, что с такими великолепными тренерами будет сделать несложно. Они сказали, что у нас неплохо получается, много хвалили — и это также мотивирует, чтобы продолжить заниматься.

«Результат замечаю не только я, но и мои коллеги — это окрыляет»

— Занятие длилось всего 40 минут, по нашей паре было видно, что они приложили массу усилий, чтобы научиться танцевать танго, — отмечает Екатерина Островская. — Они потратили много энергии, сожгли немало калорий, ускорили себе метаболизм, но самое главное — на личном примере показали другим, что танцы — любому возрасту покорны.

Со старта проекта прошло больше месяца, поэтому самое время узнать у наших героев о достигнутых результатах. Как и в прошлый раз, Анатолий Владимирович, боясь сглазить, отмалчивается. А вот его супруга не прочь поделиться своим достижением.


— На сегодня я сбросила восемь килограмм и продолжаю потихоньку двигаться к своей цели, — рассказывает Наталья Петровна. — Для меня это важно. Я, к примеру, смогла надеть ту одежду, которую давно сложила в шкаф, так как носить ее уже не могла. А мои повседневные вещи стали сидеть по-другому, более свободно. Это замечаю не только я, но и мои коллеги. И меня это окрыляет.

Что касается моего мужа, то он также потихоньку двигается к своей цели. Он ощущает на себе изменения и не собирается останавливаться на достигнутом. Для меня это очень важно и я надеюсь, что мы будем и дальше идти рука об руку.

 
Теги: Новости
 
 
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Мы продолжаем проект «Худеем вместе», в рамках которого тренер, стилист и психолог работают с парой, готовой пройти этот непростой путь вместе с редакцией и стать...
 
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