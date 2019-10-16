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В детском саду № 15 поздравили мам с праздником

17.10.2019 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

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Мама, мамочка, мамуля - самый родной, самый драгоценный, самый любимый человек на свете.  Мама - это теплота и нежность ласковых рук, это - струящиеся добротой, глаза, это - сверкающая, самая обаятельная улыбка, это - завораживающий, самый любимый на свете, голос. Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, День Матери занимает особое место. К данному празднику, никто не может остаться равнодушным.                                                        

День Матери - особый праздник, который полон душевной теплоты, ведь все дети мира поздравляют самых дорогих людей на свете - своих матерей.



Именно мама даёт начало новой жизни. Мама окружает добротой, нежностью и заботой. Мама ведёт по длинной дороге взросления, поддерживая, наставляя на верный путь и оберегая от бед. Даже становясь взрослыми, мы ощущаем материнскую любовь, знаем, что мама всегда поймёт, простит и будет любить несмотря ни на что.

Поэтому, День матери – это прекрасный повод сказать «спасибо» нашим мамочкам, подарить им тёплые искренние слова, вновь и вновь повторить, как сильно мы их любим. Спросите любого ребенка, кто самый любимый человек на свете и, непременно, услышите: «Моя мама!». Для детей мама – идеал доброты, ума, красоты. Она дарит своему дитя всю себя: любовь, доброту, заботу, ласку. Мама – самый главный человек в жизни каждого человека.

У нашего дошкольного учреждения есть многолетняя традиция – в преддверии Дня Матери проводить концерт, который направлен не только на установление единства в воспитании детей, педагогическое просвещение родителей, изучение и распространение передового опыта семейного воспитания, ознакомление родителей с жизнью и деятельностью дошкольного учреждения, но и способствует нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников.

Не оставили без внимания своих мам и наши воспитанники, посещающие ГУО «Ясли-сад №45 г. Пинска», которые с нетерпением ждали этого праздника. Дошколята подготовили любимым мамам множество трогательных сюрпризов. В дошкольном учреждении был реализован краткосрочный проект «Мама каждому нужна, мама каждому важна…». На этапе подготовки подобрали художественные произведения белорусских и советских писателей, дидактические игры, иллюстрации. На протяжении недели беседовали с ребятами о маме, о семейных традициях, « Что я знаю о своей семье?» рисовали портрет мамы, читали стихотворения: «Мама – самая прекрасная..», «Мама – лучшая на свете..», «Три мамы», составляли рассказы «Если бы я был…», «Я и моя мама», подбирали к слову «мама» ласковые слова (например, «Моя мама... какая...?» – добрая, ласковая, умная, классная, крутая и т.д..), читали сказки «Волк и семеро козлят», «Кукушка», «Крошка енот или тот, кто сидит в пруду», смотрели мультфильм «Мама для мамонтёнка», конструировали из строительного материала «Наш дом», играли в сюжетно-ролевые игры «Дочки-матери», «Мамины помощники», «Встречаем гостей».



Итогом проекта стал добрый и весёлый праздник «Мама - первое слово». Его участники – воспитанники старшей группы №4. Все, и взрослые и дети, с великим удовольствием и волнением готовились к торжеству: разучивали стихотворения, слова песен, танцевальные движения, игры, оформляли помещение группы, музыкальный зал, выставку детских рисунков «Портрет моей мамы».

Наступил торжественный день… Ведущие, воспитатели группы Осипчук Ирина Леонидовна и Тибец Юлия Борисовна, тепло поздравили гостей душевным стихотворением. Праздник начался… От чистого сердца и с большим уваженьем мамы приняли слова-поздравления от своих детей, поучаствовали в проведении игр: «Узнай по голосу», «Угадай портрет», а наши воспитанники порадовали своих мам выступлением: танцевали вальс «1,2,3 – на носочки», танец с цветами, «Веселую полечку», пели песни о маме: «Зореньки краше мама моя», «Мама-первое слово», «Мама-солнышко моё», «Мама-сказочная фея», играли в игры «Собери цветок для мамы», отгадывали загадки, а с бабушками играли в игру «Бусы для бабуси».

Под звучание лирической музыки нашего музыкального руководителя Запрудской Нины Владимировны, которая внесла нотки сентиментальности, душевности и теплоты, наша мамочка, Бондич Екатерина Александровна, прочитала замечательное стихотворение о двух своих сыночках. И в завершении праздника каждая многодетная мамочка, в знак внимания, получила поздравительную открытку «Мамы как пуговки, на них всё держится».



Получился отличный праздник, к которому никто не остался равнодушным. Слезы радости дорогих  мам, невыразимо бесконечная любовь и благодарность в глазах всех ребят - это была настоящая «радость души». Мы благодарны всем родителям, которые пришли на наш праздник, за участие в нем, за желание побыть рядом с детьми. Нам очень приятно было видеть добрые и нежные улыбки мамочек, счастливые глаза их детей.


Татьяна Баран,

заместитель заведующего ГУО «Ясли-сад №45 г.Пинска» 

 
 
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Мама, мамочка, мамуля - самый родной, самый драгоценный, самый любимый человек на свете.  Мама - это теплота и нежность ласковых рук, это - струящиеся добротой, глаза,...
 
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