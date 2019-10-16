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Стало известно, кто зарабатывает в КХЛ больше всего
Источник материала: Tut.by
«СЭ»
Больше всех в лиге получает нападающий магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин — 180 миллионов российских рублей в год (2,8 млн долларов).
Второе место в рейтинге занимает форвард Найджел Доус из «Автомобилиста» (Екатеринбург) — он зарабатывает 150 миллионов в год (2,3 млн долларов). Третьим стал нападающий казанского «Ак Барса» Данис Зарипов с зарплатой в 130 миллионов российских рублей (2 млн долларов).
Замыкает топ-50 Василий Токранов из СКА с 70 млн рублей (1,1 млн долларов) в год. При этом в первой десятке больше всего игроков московского ЦСКА — четверо. По подсчетам издания, всего в девяти клубах КХЛ есть игроки, зарабатывающие по 70 миллионов рублей и более. Армейцев с такой зарплатой оказалось 14.
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Рейтинг опубликовал «Спорт Экспресс».
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