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Миллиардеры из трущоб. Как Индия сумела выбраться из нищеты?

17.10.2019 11:56 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Миллиардеры из трущоб. Как Индия сумела выбраться из нищеты?
Велорикши до сих пор получают копейки, но у них есть множество клиентов, а значит, постоянный заработок. © / Георгий Зотов / АиФ

…Когда ровно 20 лет назад я прилетел в Дели, меня просто потрясла местная обстановка. Казалось, я высадился на другой планете – трущобы из картонных коробок, лезущие в дверь такси оборванные нищие, скопище на дорогах слонов, быков и ослов, жуткие пробки. Индийские же фильмы на кино­экранах СССР показывали далёкую восточную страну как родину красивых, танцующих по любому поводу людей, со вкусом одетых девушек, древних храмов и пальмовых рощ.

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«Я приехал в Индию в 1965 году помогать в строительстве фабрики в Мадрасе, – вспоминает бывший советский специалист Алексей Маркин. – И помню: стоило выйти из квартиры, как меня окружали бездомные – они умоляли дать им хоть кусок хлеба, оторвав его от копеечной лепёшки «чапати». Однако сейчас Индия выглядит совсем иначе. В Дели построили современное метро, с проспектов почти исчезли попрошайки (раньше туриста-европейца дёргали за рукав на каждом шагу), протянулись современные шоссе. Даже коров разогнали с тротуаров – не посмотрев, что, согласно индуизму, они священные животные. Экономика Индии в последнее время растёт на 5–8% в год, и для России полезно было бы присмотреться – благодаря чему государство с почти полутора миллиардами населения смогло повысить уровень жизни своих граждан.

Миллиардеры из трущоб. Как Индия сумела выбраться из нищеты?
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Нельзя нажиться на еде

– Индия элементарно стала использовать любую возможность заработать деньги, – объясняет финансист из Дели Виджай Чоудари. – Сейчас, например, наращивается экспорт товаров в Китай. Из Поднебесной нас заваливают дешёвым барахлом: недавно рабочие индийских фабрик устроили массовые акции протеста. Они сжигали китайские джинсы, кроссовки, требуя установить заградительные пошлины на продукцию соседней страны. КНР была вынуждена пойти навстречу, заключив соглашение о поставках индийского хлопка, железной руды и драгоценных камней: экспорт вырос на 20%. Россия продаёт в Китай куда больше товаров, но согласитесь – защита своих производителей у вас хромает. А китайский бизнес агрессивен, ему спуску давать нельзя. Ну и впервые за много лет в Индии взялись за коррупционеров – судят и сажают на всех уровнях. Провели в 2016 году денежную реформу, изъяв из обращения купюры, наиболее используемые при взятках. Метод спорный, зато отныне Индия находится на ­80-м месте в рейтинге коррупции Transparency International (чем выше, тем лучше ситуация. – Авт.), а Россия, простите за откровенность, – на 136-м. Наши чиновники берут «хабар» реже – боятся.

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Развивая реформы, Индия не забыла и о бедных: она тратит приличные деньги на социальные программы, поддерживая неимущих горожан и крестьян. Вспоминая гайдаровские эксперименты 1990-х, удивляешься – здесь при рыночной экономике какие-то цены строго регулируются правительством, чего уже давно нет в РФ. Заходя в маленький магазинчик за бутылкой воды, я не спрашиваю цену – на этикетке указана максимальная сумма, за которую следует продавать этот товар. То же самое относительно риса, растительного масла, муки – основных продуктов питания бедных слоёв населения. Спекулировать ими законодательно запрещено. В аптеках продаются за редким исключением сугубо индийские лекарства – очень хорошего качества. С 2005 по ­2016 г. Индия увеличила выпуск фармацевтической продукции в 6 раз – до $36 млрд в год! «Это выгодно, – рассказывает фармацевт Грантх Сингх в аптеке города Амритсар. – Ведь нам больше не надо тратить тонны валюты, закупая в США и ЕС дорогие таблетки и мази. Всё самое необходимое для лечения индийцев производится дома». Глядя, сколько у нас в аптеках импорта по бешеным ценам, невольно призадумаешься.

Миллиардеры из трущоб. Как Индия сумела выбраться из нищеты?
Индустрия путешествий ориентируется на местное население. Фото: АиФ/ Георгий Зотов

Коровы на рельсах

По республике активно прокладывают сверхскоростные магистрали, и это очень кстати: индийские поезда – та ещё песня. Я ехал в набитом под завязку вагоне с курами и козами, опоздав в пункт назначения на четыре часа – на дороге разлеглось стадо коров. Наши РЖД строят в Индии железные дороги: как мне удалось узнать из источника в посольстве РФ, получить этот контракт было непросто, нам пришлось конкурировать с французами, немцами и китайцами. Индия поставила условие – при строительстве расходы пополам, а после поделим прибыль. В стране сотни миллио­нов пассажиров, магистрали явно принесут большие день­ги. Далее индийцы стараются заменить в автомобилях топливо – с бензина на природный газ. Это удешевляет расходы и улучшает экологию. Начали появляться машинки-такси, бегающие на электричестве, – и они тоже обходятся недорого. Планируется газифицировать 70% домов в государст­ве. «Чудесная идея! – радуется торговец фруктами в районе главного базара Дели. – Посмотрите, я втридорога покупаю баллоны с газом, чтобы готовить еду. А так газ будет прямо в моей квартире». В прежние времена почти в любой индийской гостинице у меня на столе всегда стоял набор из свечей и спичек – электричество могли отключить на 3–4 часа. Сейчас такого нет, даже перестарались – понастроили столько электростанций, что некоторые простаивают: избыток энергии продают в КНР и Непал.

Миллиардеры из трущоб. Как Индия сумела выбраться из нищеты?
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Доллары под ногами

– Индия наконец просыпается, как прежде Китай, – считает преподаватель истории в Университете Гупта Рачапалли. Кто бы предрёк в 1970-е, что через 40 лет КНР станет одной из самых богатых держав мира? Рецепт роста экономики оказался прост – извлечение денег из всего, из чего можно их извлечь. Один только медицинский туризм благодаря стоматологии принёс в казну Индии 3 миллиарда долларов. Кстати, здешняя индустрия путешествий испытала бум после копирования китайского метода – ориентации на внутренний туризм. И вот уже в наших отелях большинство постояльцев – индийцы, они же летают по стране дешёвыми рейсами лоукостеров, принося в бюджет больше и больше рупий. И в нашей, и в вашей стране миллиарды долларов валяются под ногами. Только чиновники отчего-то никогда не стремятся их поднять.

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…Велорикша в Амритсаре везёт меня к вокзалу за смешную сумму – 20 рупий (18 рублей). Индия остаётся бедной страной, и минимальная зарплата тут – 5000 рублей в месяц, в 2 с лишним раза меньше, чем в РФ. И всё же пример индийцев показывает: поднять качество жизни в стране доступно в кратчайшие сроки, если грамотно распорядиться деньгами. У нас в Фонде национального благосос­тояния лежат сотни миллиардов долларов. Их можно было бы по­тратить с умом на улучшение жизни граждан России. Пустить на скоростные железные дороги, на развитие внутреннего туризма, производство недорогих лекарств для пенсионеров, на газификацию страны – благо нам в отличие от Индии газ за границей покупать не надо. Это первый вариант. А второй – в Индии растёт количество платёжеспособных покупателей: хорошо бы не упустить и эти доходы, увеличив экспорт туда российских товаров. Один из дипломатов в Дели сообщил мне: «Сейчас у власти в Индии люди в среднем в возрасте за шесть­десят. Они прекрасно относятся к русским и помнят, что для них делал СССР. Важно успеть заключить выгодные контракты, пока это отношение сохраняется». Я искренне надеюсь: так оно и будет.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Ещё недавно люди тут умирали от голода. Теперь в республике строят скоростные магистрали, выпускают отличные лекарства и жёстко держат цены на продовольствие.
 
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