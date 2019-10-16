Статус «разлучница». Кто из известных женщин уводил мужей из семьи

Источник материала: Аргументы и факты

Жена не стена, подвинется. Эту истину подтверждают многие звездные браки. Сколько времени потребовалось Виталине Цымбалюк-Романовской, чтобы довести до ЗАГСА «глубоко женатого» Армена Джигарханяна, кто из известных женщин ходил в любовницах долгих семь лет и кого из известных моделей окрестили «разлучницей», рассказывает "АиФ".

Божена Рынска





В статусе любовницы журналистка находилась около семи лет. Мало кто верил, что ее возлюбленный Игорь Малашенко решится на развод с первой супругой и все-таки доведет Божену до алтаря. Если верить слухам, законная жена медиа-менеджера и мать его детей Елена хоть и не жила с ним с начала нулевых, однако на развод решительно не соглашалась. «Ответ был один: живи с кем хочешь, но официальный развод я тебе не дам. Будешь рыпаться — оставлю без штанов. Игорь очень боялся нервотрепки, психика слабая. Думал, что так прокатит. Елена умоляла не разводиться хотя бы до восемнадцатилетия сына», — писала Рынска в своих соцсетях. Дождавшись часа икс, Божена поставила ультиматум Малашенко: «Я сказала, что не буду ждать ни дня после восемнадцатилетия. Выставила вещи Игоря в Чигасово ровно 2 января, и он подал на развод в России, так как брак заключался там». В конце сентября влюбленные наконец-то поженились. Невеста, как и полагается, была в белом платье, хоть и без фаты. В одном интервью Божена справедливо заметила, что во второй и третий раз можно идти под венец «хоть голой», но в первый раз — ни за что. Все должно быть по старинке. К сожалению, семейное счастье этой красивой пары длилось недолго — 25 февраля 2019 Малашенко умер, и Рынска стала вдовой. Совместные дети, о которых так мечтали супруги, у них так и не родились.

Анна Матисон





«Тех, кто прожил с одним человеком всю жизнь, единицы!» — откровенничал в одном интервью Сергей Безруков. Стоит отметить, что эти слова он подтвердил личным примером. После 15 лет брака с Ириной Безруковой, которая ради него ушла от первого мужа Игоря Ливанова, актер расстался с супругой и построил новую семью с режиссером Анной Матисон. Они познакомились четыре года тому назад на съемках картины «Млечный путь», где Безрукову досталась главная роль. Осенью 2015 года стало известно, что Ирина и Сергей уже не пара. В 2016 актер женился на своей новой избраннице, которая через четыре месяца после свадьбы родила ему дочь Марию. Несмотря на то, что, в отличие от Ирины, Безруков очень быстро построил новую семью и стал отцом, развод он переживал не меньше, чем актриса: «Иногда наступает момент, когда ты понимаешь: пришло время двигаться вперед. Делать это больно, но без этого никак. Просто знай: еще пройдешь в гору, а на вершине — чистый воздух. И ты вдохнешь полной грудью», — рассказывал он в интервью Cosmopolitan. Надо отдать должное экс-супруге актера, Ирина всегда очень сдержанно говорила о разводе со звездой, не вдаваясь в подробности и игнорируя какие-либо вопросы об Анне Матисон. Более того, Безруковы попробовали сохранить дружеские отношения, бывший муж даже стал первым героем авторской программы актрисы «Разговор на сцене». В финале Ирина вручила Сергею белый лист бумаги. Этот жест означал, что он может начать свою жизнь с чистого листа.

Анастасия Костенко





Недавно Ольга Бузова снова отправилась на ТВ, чтобы найти себе мужа, ведь первая попытка в проекте «Замуж за Бузову» потерпела фиаско. Тем временем у ее бывшего мужа Дмитрия Тарасова в личной жизни все прекрасно. Оно и понятно, ведь с певицей он развелся не просто так, а потому что полюбил другую женщину — Анастасию Костенко. Хотя сам спортсмен настаивает на другой версии развития событий — якобы он сначала расстался с Ольгой, а потом закрутил роман с молоденькой моделью. Как бы то ни было, судя по всему, Дмитрий не прогадал. В 2018 году пара не только отпраздновала пышную свадьбу, но и обвенчалась, а в июле того же года у молодоженов родилась дочь Милана. Осенью 2019-го супруги объявили, что ждут еще одного малыша. Так что скоро Дмитрий станет многодетным папой, ведь кроме Миланы у него есть еще одна дочь от первого брака с мастером спорта по художественной гимнастике Оксаной Пономаренко.

Виталина Цымбалюк-Романовская





Никто не знает, какие слова Виталина сказала Армену Джигарханяну, когда разводилась с ним в ноябре 2017 года, однако у нее были все основания заявить: «Я потратила на тебя лучшие годы своей жизни». С именитым актером блондинка познакомилась, когда ей еще не было тридцати, однако в загс 80-летний Армен Борисович отвел девушку только в 36! Свадьба с молодой супругой, конечно, потребовала от Джигарханяна поставить точку во втором браке с Татьяной Власовой, который пара, между прочим, заключила еще в 1967 году! Но если учесть, что женщина большую часть времени жила в Америке, сделать это было несложно. Предложение руки и сердца от актера Цымбалюк-Романовская получила в Мариинском театре на спектакле «Рождественская история», потом была скромная регистрация в загсе и… развод. Новоиспеченный муж очень быстро обвинил молодую супругу в воровстве и даже сбежал от нее в неизвестном направлении. Благодаря многочисленным ток-шоу за этой историей долгое время следила вся страна. Кстати, наконец-то получив свободу, Джигарханян, по сообщениям некоторых СМИ, снова сошелся со своей второй женой, которая решила вернуться из Штатов в Москву. В общем, звездный час Виталины длился недолго.