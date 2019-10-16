Александр Лукашенко: не надо на нас смотреть как на врагов, которые повернулись спиной к России

Источник материала: Вороновская газета





Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал не смотреть на белорусов как на врагов, которые якобы повернулись спиной к России, подчеркнув, что эта страна остается главным стратегическим партнером и все текущие проблемные вопросы будут улажены. Об этом глава государства заявил во время встречи с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным, передает корреспондент БЕЛТА.

«Не надо на нас смотреть как на врагов, которые отвернулись спиной к России, — сказал Президент.- Этого никогда не было и не будет. Нас особо там (в Западной Европе. — Прим. БЕЛТА) не ждут, потому что препятствием этому является даже не диктатура Лукашенко, препятствием этому является экономика».

https://www.belta.by