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Александр Лукашенко: не надо на нас смотреть как на врагов, которые повернулись спиной к России
17.10.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал не смотреть на белорусов как на врагов, которые якобы повернулись спиной к России, подчеркнув, что эта страна остается главным стратегическим партнером и все текущие проблемные вопросы будут улажены. Об этом глава государства заявил во время встречи с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным, передает корреспондент БЕЛТА.
«Не надо на нас смотреть как на врагов, которые отвернулись спиной к России, — сказал Президент.- Этого никогда не было и не будет. Нас особо там (в Западной Европе. — Прим. БЕЛТА) не ждут, потому что препятствием этому является даже не диктатура Лукашенко, препятствием этому является экономика».
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Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал не смотреть на белорусов как на врагов, которые якобы повернулись спиной к России, подчеркнув, что эта страна...
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