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Активны партии и молодежь. Завершается регистрация кандидатов в депутаты
17.10.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Беларусь готовится выбрать Парламент, и предвыборная гонка набирает обороты. Ровно через месяц, 17 ноября , станут известны имена новых депутатов Палаты Представителей. А сегодня последний день регистрации кандидатов.
Как информирует Центральная избирательная комиссия Беларуси, собрать тысячу и больше подписей сумели 703 человека – это на 73 больше, чем на прошлых выборах. Более активными стали политические партии – большинство претендентов выдвигались от них. Около четверти – женщины, 8% – молодые люди до 30 лет, а треть от всего числа – депутаты действующего созыва. Кто из них станет кандидатом в депутаты Парламента-2019, будет известно уже сегодня.
В Ивьевской и Щучинской избирательных комиссиях, сообщили журналистам, соответствующие заседания состоятся сегодня во второй половине дня. Завтра начнётся самая активная фаза – агитация. В этот период каждый сможет познакомиться с теми, кто в ближайшие годы будет создавать белорусские законы. А выбор, который люди сделают 17 ноября, определит курс законотворчества, а значит и качество жизни страны.
Татьяна Дудко.
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Беларусь готовится выбрать Парламент, и предвыборная гонка набирает обороты. Ровно через месяц, 17 ноября , станут известны имена новых депутатов Палаты...
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