Активны партии и молодежь. Завершается регистрация кандидатов в депутаты

Источник материала: Вороновская газета





Беларусь готовится выбрать Парламент, и предвыборная гонка набирает обороты. Ровно через месяц, 17 ноября , станут известны имена новых депутатов Палаты Представителей. А сегодня последний день регистрации кандидатов.

Как информирует Центральная избирательная комиссия Беларуси, собрать тысячу и больше подписей сумели 703 человека – это на 73 больше, чем на прошлых выборах. Более активными стали политические партии – большинство претендентов выдвигались от них. Около четверти – женщины, 8% – молодые люди до 30 лет, а треть от всего числа – депутаты действующего созыва. Кто из них станет кандидатом в депутаты Парламента-2019, будет известно уже сегодня.

В Ивьевской и Щучинской избирательных комиссиях, сообщили журналистам, соответствующие заседания состоятся сегодня во второй половине дня. Завтра начнётся самая активная фаза – агитация. В этот период каждый сможет познакомиться с теми, кто в ближайшие годы будет создавать белорусские законы. А выбор, который люди сделают 17 ноября, определит курс законотворчества, а значит и качество жизни страны.

Татьяна Дудко.