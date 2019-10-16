Источник материала: Ежедневник



фото: spletnik.ru

Руководствуясь древним греческим методом «золотого сечения красоты», британский косметолог, доктор Джулиан Де Сильва определил самую красивую супермодель мира.

Ею стала 23-летняя Белла Хадид. Косметолог применил к фотографиям супермодели метод картирования и установил, что ее внешность соответствует идеалу на 94,35%. Это самый высокий показатель среди всех знаменитостей. Особенно сильно отметился подбородок Беллы, который на 99,7% совершенен, сообщает Elle .

Второе место заняла певица Бейонсе (92,44%), а актриса Эмбер Херд, которая долгое время лучше всех соответствовала этому идеалу, на этот раз опустилась на третью позицию (91,85%).

«Золотое сечение», выведенное древними греками, использовали и Микеланджело, и Леонардо да Винчи для математического расчета красоты большей части своих работ.







