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Любуемся. Определены три самых красивых лица, наиболее приближенных к "золотому сечению"
17.10.2019 11:46 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: spletnik.ru
Руководствуясь древним греческим методом «золотого сечения красоты», британский косметолог, доктор Джулиан Де Сильва определил самую красивую супермодель мира.
Ею стала 23-летняя Белла Хадид. Косметолог применил к фотографиям супермодели метод картирования и установил, что ее внешность соответствует идеалу на 94,35%. Это самый высокий показатель среди всех знаменитостей. Особенно сильно отметился подбородок Беллы, который на 99,7% совершенен, сообщает
Второе место заняла певица Бейонсе (92,44%), а актриса Эмбер Херд, которая долгое время лучше всех соответствовала этому идеалу, на этот раз опустилась на третью позицию (91,85%).
«Золотое сечение», выведенное древними греками, использовали и Микеланджело, и Леонардо да Винчи для математического расчета красоты большей части своих работ.
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Руководствуясь древним греческим методом «золотого сечения красоты», британский косметолог, доктор Джулиан Де Сильва определил самую красивую супермодель мира.
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