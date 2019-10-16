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Беларусь уступает почти всем странам тропической Африки по скорости интернета

17.10.2019 11:25 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Беларусь уступает почти всем странам тропической Африки по скорости интернета

Из стран тропической Африки по скорости интернета Беларусь не обогнала только Руанда. Об этом свидетельствует сентябрьский рейтинг скорости подключения к интернету Speedtest Global Index.

В рейтинге за сентябрь, который представила ирландская компания Ookla, Беларусь потеряла еще 7 позиций. Согласно данным нового отчета Беларусь занимает 121 место в мировом рейтинге по скорости мобильного доступа в сеть с результатом 12,59 Мбит/с (Download) и 9,06 Мбит/с (Upload). Наша страна уступает практически всем странам тропической Африки, которые есть в рейтинге. Не обошла нас еще только Руанда (136 место в рейтинге), сообщает thinktanks.by.

Соседствующие с Беларусью государства в рейтинге занимают следующие места:

19. Литва - 46,61 Мбит/с (Download) / 14,54 Мбит/с (Upload)

...

46. Польша - 34,86 Мбит/с (Download) / 10,60 Мбит/с (Upload)

...

49. Латвия - 33 Мбит/с (Download) / 12,19 Мбит/с (Upload)

...

88. Украина - 21,40 Мбит/с (Download) / 11,82 Мбит/с (Upload)

...

93. Россия - 20,99 Мбит/с (Download) / 10,21 Мбит/с (Upload)

Несменным лидером в данном рейтинге остается Южная Корея (95,11 Мбит/с). На вторую строчку поднялся Катар (69,05 Мбит/с), на третьем месте расположилась Норвегия (68 Мбит/с).

Средняя мировая скорость равняется 29,50 Мбит/с и 11,34 Мбит/с соответственно.

 
 
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Из стран тропической Африки по скорости интернета Беларусь не обогнала только Руанда. Об этом свидетельствует сентябрьский рейтинг скорости подключения к...
 
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