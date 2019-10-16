С 16 октября по 1 ноября в районе проводится акция по предупреждению пожаров и гибели людей

Источник материала: Газета Авангард





С 16 октября по 1 ноября в районе проводится республиканская акция по предупреждению пожаров и гибели людей от них в жилищном фонде «За безопасность вместе».

Цель акции – снижение количества пожаров, происходящих по причине несоблюдения гражданами правил пожарной безопасности в жилых зданиях и сооружениях, населенных пунктах и территориях, повышение информированности населения о возможностях государственных организаций по оказанию услуг в сфере обеспечения пожарной безопасности, укрепление правопорядка, предупреждение правонарушений, совершаемых гражданами в состоянии алкогольного опьянения.