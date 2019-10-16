В рамках акции в Буда-Кошелевском районе прошел осенний бал юных спасателей

Источник материала: Газета Авангард





В рамках республиканской акции «Молодежь за безопасность» в районе прошел «Осенний бал юных спасателей».

На мероприятие, которое было подготовлено и проведено спасателями Буда-Кошелевского районного отдела по чрезвычайным ситуациям и работниками центрального районного дома культуры, собрались ребята из городских школ.

Во время бала учащиеся не только показывали свои способности в умении танцевать, но и блеснули знаниями, ловкостью и сноровкой в конкурсах, викторинах на тему безопасности с призами и подарками. А еще ребятам рассказали о мобильном приложении «МЧС Беларуси: помощь рядом». После был объявлен конкурс «Установи приложение на своем телефоне, получи приз от МЧС». К удивлению спасателей желающих получить приз от МЧС оказалось очень много.

Примечательно и то, что 10 ребят были приняты в ряды Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных.

А завершился бал веселым флэш-мобом.









Инна ВИШЕНКО

Фото РОЧС