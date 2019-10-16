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В рамках акции в Буда-Кошелевском районе прошел осенний бал юных спасателей

17.10.2019 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

В рамках акции в Буда-Кошелевском районе прошел осенний бал юных спасателей

В рамках республиканской акции «Молодежь за безопасность» в районе прошел «Осенний бал юных спасателей».

На мероприятие, которое было подготовлено и проведено спасателями Буда-Кошелевского районного отдела по чрезвычайным ситуациям и работниками центрального районного дома культуры, собрались ребята из городских школ.

Во время бала учащиеся не только показывали свои способности в умении танцевать, но и блеснули знаниями, ловкостью и сноровкой в  конкурсах, викторинах на тему безопасности с призами и подарками. А еще ребятам рассказали о мобильном приложении «МЧС Беларуси: помощь рядом». После был объявлен конкурс «Установи приложение на своем телефоне, получи приз от МЧС». К удивлению спасателей желающих получить приз от МЧС оказалось очень много.

Примечательно и то, что 10 ребят были приняты в ряды Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных.

А завершился бал  веселым флэш-мобом.

В рамках акции в Буда-Кошелевском районе прошел осенний бал юных спасателей
В рамках акции в Буда-Кошелевском районе прошел осенний бал юных спасателей
В рамках акции в Буда-Кошелевском районе прошел осенний бал юных спасателей

Инна ВИШЕНКО

Фото РОЧС

 
 
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В рамках республиканской акции «Молодежь за безопасность» в районе прошел «Осенний бал юных спасателей». На мероприятие, которое было...
 
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